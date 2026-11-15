Máquina pode inchar mais

Embora menos de dez ministérios concentrem o orçamento da Esplanada, o presidente Lula pode iniciar o ano de 2027 com mais de 40 pastas. A justificativa política é acomodar as pressões partidárias no Congresso, deslocando representantes do Legislativo para a linha de frente das decisões do Executivo, e assim, alcançar o equilíbrio de forças para aprovar matérias na Câmara e no Senado. Como o resultado eleitoral ampliou a oposição ao PT, sobretudo no Senado, a tendência é que a distribuição de cargos seja, mais uma vez, a estratégia do Planalto para garantir a chamada governabilidade.

O problema é que a escolha prima pelo inchaço da máquina pública, não necessariamente gerando despesas extras, já que é preciso encontrar espaço no orçamento para encaixar eventuais novos ministros e suas equipes. O Executivo poderia funcionar com menos de 25 ministérios, ou mesmo ao redor de 30, como no primeiro governo Lula, em 2003. O alto número de pastas não significa qualificação da gestão, a exemplo de Dilma Rousseff, quando o Ministério chegou a 39 titulares. Atualmente, são 38 ministros, e como o presidente não tem inclinação para fundir ou extinguir ministérios, as apostas em Brasília são sobre quantos virão a mais, além do Ministério da Segurança Pública, prometido repetidas vezes durante a campanha.

Segundo a Folha de S. Paulo, Lula estaria analisando a criação de um Ministério do Idoso, além de uma secretaria especial para comunicação digital, na esteira do desempenho nas redes na campanha do segundo turno. Além disso, os partidos do Centrão querem ocupar pastas importantes – ou seja, com largas fatias de recursos – em troca de apoio no Congresso. Com isso, o presidente teria que remanejar lideranças de outros partidos para ministérios com orçamentos menores – cujas funções caberiam em secretarias ou diretorias de estruturas ministeriais já existentes, aliás. De todas as hipóteses, a menos ventilada é a de redução do primeiro escalão, já que isso iria sugerir um enxugamento que o PT jamais viu com bons olhos.

A multiplicação dos cargos produz vitrines políticas quase nunca efetivas na perspectiva da eficiência de gestão. O discurso agregado da priorização dos temas enfileirados em cadeiras ministérios perde o sentido diante do número alto de prioridades. Ainda por cima quando o poder criado não vai acompanhado de dotações orçamentárias capazes de promover as mudanças alardeadas pelo discurso criador de pastas. Assim é que o Executivo federal – e o mesmo ocorre nos estados e municípios – incha sem ganhar elasticidade para melhorar os serviços entregues à população.

Se é verdade que Lula não assinou qualquer intenção de ajuste fiscal, pelo contrário, quis se contrapor à preocupação fiscalista, não é nada confortante esperar a invenção de gavetas burocráticas que devem retirar dinheiro contado que teria destinos mais próximos do bem comum, para ser aplicado em estruturas administrativas que demandam investimentos e penduricalhos. Com a expectativa de um ano difícil para as contas públicas em 2027, o ideal seria que o Brasil tivesse menos ministérios mais eficientes, e não, mais pastas de pouca serventia.

