Ainda a Transnordestina

O ramal pernambucano da Ferrovia Transnordestina tem sido boicotado há vários anos por aqueles que preferem dar prioridade aos trilhos que saem do porto de Pecém, no Ceará. As preferências políticas não foram alteradas nem pelo presidente da República pernambucano. Documentação elaborada pelo governo estadual, pelo Senai e pela Sudene apontam a viabilidade econômica – e mais que isso, o potencial de expansão da economia e dos benefícios sociais para a população – com uma capacidade de até 24 milhões de toneladas de cargas transportadas por ano, tendo Suape como ponto de referência.

Mas o Tribunal de Contas da União (TCU) encampou a argumentação do que se opõem ao trecho de Salgueiro a Suape, questionando justificativas técnicas e a viabilização financeira. Um estudo de viabilidade encontra-se em andamento. O TCU vem adiando a avaliação do processo, apesar de mobilizações políticas, do empenho da governadora Raquel Lyra e do rol de informações acumuladas sobre o trecho, bem como sobre a dinamização do interior de Pernambuco e da ligação de Suape com outros estados do Nordeste, por linha ferroviária.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Massimo Cadorin, declarou avaliar como necessária, mais uma vez, a pressão política para destravar a construção da ferrovia. "A Federação está conclamando todos, no velho e aguerrido espírito pernambucano de combatividade, para que a classe política e a classe empresarial se unam, independentemente de matiz política, em defesa do interesse de Pernambuco”, afirmou. Segundo ele, a estimativa é de geração de 13 mil empregos na construção, e 10 mil na manutenção da Transnordestina em nosso território. Depois, o impacto para a economia, somente aqui, é estimado em R$ 5 bilhões, com repercussões na Paraíba e em Alagoas.

Vinte anos após o início das obras, o trecho do Piauí ao porto de Pecém, no Ceará, está bem adiantado para a entrega de mais de 800 quilômetros de trilhos. Até o ano que vem, a previsão é que serão mais de mil quilômetros. O valor do ramal de Salgueiro a Suape deve custar menos da metade do que já foi investido do lado de Pecém, onde se aplicou cerca de R$ 11 bilhões até agora. O lado pernambucano conta com a estimativa de R$ 4 bilhões para sair do papel. O TCU dispõe de dados técnicos suficientes para liberar os investimentos e colocar o desenvolvimento nos trilhos do estado, a exemplo do Ceará.

O chamado da Fiepe é válido para resgatar a atenção da opinião pública, do meio empresarial e dos políticos para a questão, arrastada há tanto tempo sem os resultados imaginados. A Transnordestina tem tudo para ser um marco para a região, em pelo menos dois pontos logísticos importantes, como Suape e Pecém. O atraso em relação à ferrovia em sua parte cearense não deve descartar a visão da conquista que a obra continua representando para Pernambuco e estados vizinhos. Vale a pena recordar, a quem interessar possa, que o Nordeste é grande e, como a Transnordestina, não tem um lado só.

