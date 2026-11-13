Vamos voltar ao Master?

Mesmo relativamente curta, a campanha eleitoral em sua reta final distraiu o país de um dos maiores escândalos de corrupções de nossa história recente – o esquema repleto de tentáculos do Banco Master e das relações de interesse do banqueiro Daniel Vorcaro com figuras destacadas dos Três Poderes da República. Passado o estresse das eleições, está mais do que na hora de retomar a trilha das investigações sobre o caso, em especial, a respeito das ligações do banqueiro com integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), cuja credibilidade foi à lona diante da intimidade revelada, a troco de milhões de reais, com um banqueiro preso acusado de desviar bilhões de reais. Não dá para fazer de conta que nada aconteceu, ou que ninguém se lembra das suspeitas que maculam o STF e põem em risco a própria sustentabilidade do processo democrático brasileiro.

Um clima de impunidade paira sobre Brasília, a reboque do período pós-eleitoral e da aproximação do final de ano. Como se a nação estivesse em lua de mel com as instituições, e sobre elas não recaíssem quaisquer sombras de dúvidas, enquanto o banqueiro bilionário esconde tudo que sabe com esperança de se ver logo livre das acusações. Vale recordar o clímax da tensão do caso Master antes do primeiro turno, quando candidaturas de vários partidos poderiam ser atingidas pelo conteúdo de mensagens em análise pela Polícia Federal. Com implicações no governo federal, no Congresso e no Judiciário, a amplitude das relações de Vorcaro não podem ser desprezadas pela sociedade, e muito menos pelas instituições que devem prezar pela integridade das condições de funcionamento da legitimidade institucional.

Importante trazer de volta alguns fatos do caso referido no palco do STF. O ministro Dias Toffoli abandonou a relatoria de processo criminal sobre Vorcaro, por vínculos pessoais e comerciais com o investigado. Por sua vez, Alexandre de Moraes, com mais de 300 mensagens trocadas com Vorcaro, não se digna a explicar um contrato milionário de sua esposa com o banqueiro, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto isso, o presidente do Supremo Edson Facchin, vai cozinhando a impunidade com a solicitação de relatórios sem objetivos, ou melhor, com a finalidade de não aprofundar nada. O papel de apaziguador do presidente da corte vai se tornando cada vez mais parecido com o de um pizzaiolo, com ingredientes fortes de vergonha para o Judiciário.

O caso do Master envolve não apenas a cúpula da Justiça brasileira, mas também menções à esplanada dos Ministérios e ao Palácio do Planalto, à participação de deputados federais e senadores da oposição e do governo. Jogar o que se apurou até agora para debaixo de um tapete enorme é desdenhar da população, dobrando a aposta na impunidade e retirando ainda mais credibilidade das instituições. Penaliza-se o sistema judiciário, que figura como fantasia, o serviço público em geral, que aparece mais uma vez como cenário de ladrões, e a representação política, que desponta, para variar, como roupa de imunidade para atuar à margem da lei.

Por isso, está mais que na hora: vamos voltar ao caso Master?

