Falta d’água já começou

Prefeituras da Região Metropolitana de Aracaju podem cancelar as programações de verão, nos próximos meses, em decorrência dos níveis críticos dos reservatórios, que ameaçam a oferta de água para a população e para os turistas da estação. O mesmo acontece em outras partes do Nordeste, que é castigado pelo calor escaldante do Super El Niño deste ano, que irá dobrar a esquina de 2027 com a probabilidade de temperaturas ainda elevadas, e crise hídrica pior. O desafio dos gestores públicos, nos municípios e estados nordestinos, é promover a conscientização dos riscos do clima para o abastecimento de água, através de campanhas para a racionalização do consumo em plena potência da estiagem.

Em Pernambuco, quase um terço dos 99 reservatórios monitorados pela APAC encontram-se em situação de colapso. São 31 espelhos d’água com menos de 10% da capacidade preenchida, dos quais sete estão inteiramente secos. Mais 16 estão com até 30% do volume máximo. A redução de chuvas pelo El Niño é apontada como fator principal do esvaziamento. Embora o litoral e a Zona da Mata contem com reserva hídricas satisfatórias, com alguns reservatórios operando acima de 90%, a tendência de menos chuvas para o Nordeste põe cientistas e governantes em alerta. A região que já apresenta insegurança hídrica pode se tornar ainda mais seca, afetando a qualidade de vida, a saúde das pessoas e animais, além das atividades econômicas, com efeitos prolongados pelo primeiro semestre do ano que vem.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a Adutora do Agreste melhorou o abastecimento no interior, retirando a dependência das barragens como fonte exclusiva de água em diversos municípios. Ainda assim, o problema não pode ser desprezado, especialmente se levada em consideração a evolução da intensidade das ondas de calor, das chuvas e das ventanias em todo o país. O El Niño faz a população demandar mais água por causa do calor elevado, e isso pode gerar dificuldades no abastecimento. O chamado ao consumo racional é válido, porém não pode ser a única medida de redução de danos, uma vez que, segundo climatologistas, a nova realidade do clima tem tudo para estar apenas em seus primórdios em nosso planeta.

Em entrevista à Rádio Jornal, a pesquisadora e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Soraya El-Deir, afirmou que o desmatamento legal é uma questão a ser debatida seriamente no Brasil. “A gente deveria avançar para desmatamento zero, nenhuma árvore mais cai, porque a árvore é a melhor tecnologia que a gente tem para arrefecer, diminuir os impactos da mudança climática”, disse, ao comentar as raízes da “tempestade perfeita” associada ao El Niño atual. A perda de safra no Nordeste pode atingir 40% em alguns casos, em razão do fenômeno de altas temperaturas no Oceano Pacífico.

É no cenário de restrições que o turismo do verão e das festas – inclusive o Carnaval – corre o risco de ser impactado pelo clima desregulado. A hidratação adequada pode se tornar um sério problema nos eventos que reúnem multidões – como se já não bastasse o direito ao acesso de água por qualquer cidadão.

