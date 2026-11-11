Desrespeito covarde a FHC

Uma nação se faz com espelhos comuns, nos quais as diferenças aparentes se apequenam em relação a semelhanças essenciais. Uma nação traz a história ancestral no sangue e no fenótipo de cada indivíduo, que se enxerga pertencente a uma cultura transmitida de geração a geração. E carrega na fala e nas transformações da linguagem o reconhecimento que supera o sotaque, e até a mensagem, no eco de palavras e chamamentos que vêm de longe para habitar o contemporâneo. Mesmo em grandes proporções, a nação se manifesta no gesto considerado desimportante, no modo de ver os outros e de se enxergar nesse modo. Somos uma imensa comunidade, mesmo numa nação multifacetada, repleta de vozes e olhares destoantes, como o Brasil.

Também nos compõe o reflexo da época, de civilização globalizada, quando as nações mais distantes podem se encontrar em valores e deturpações que se compartilham. Como os ideais da liberdade e dos direitos universais, baseados nela, já foram compartilhados. Mas no que estamos tornando a atual comunidade humana? Como a nação brasileira se mira no espelho de tela virtual, no banalismo de tudo na vida digital, ao nos depararmos com a imagem chocante, viralizada, de um ex-presidente da República na privacidade de seu destino?

Fernando Henrique Cardoso foi exposto à degradação de um voyeurismo torpe, vulnerável e indefeso à ostentação exibicionista de uma figura peculiar da época – o influenciador – e da comunidade onipresente e voraz das redes sociais.

Mesmo que não fosse figura pública, a exploração de sua condição debilitada pela doença degenerativa aos 95 anos de idade seria igualmente execrável. O que nos faz comunidade ou nação é a comunhão de acordos que nos une, seja pela lei, seja pelo comportamento praticado. Há limites éticos que podem não estar na Constituição, ou em qualquer código legal. Mas as fronteiras no agir e no dizer nos compõem tanto quanto ações e discursos transpostos à realidade comungada. Isso deveria valer para a ética geral, inclusive a digital. Mas como estamos vendo diariamente, minuto a minuto, não vale.

Um influenciador teve acesso à residência de FHC, em São Paulo. Percorreu os ambientes, mostrou fotos, obras de arte e móveis, com a desenvoltura de intimidade permitida, destacando os preços altos dos objetos. Acompanhado de alguém que o filma, conversa em tom de troça, com orgulho do feito que estão prestes e concretizar, após o plano bem urdido. Enfim, aparece FHC, fragilizado na poltrona, provavelmente sem saber de si e do sorridente influenciador ao seu lado. Produzido não para ser um registro histórico de consentimento da família, o vídeo resultante é, sim, registro histórico de outras naturezas: da indecência, da deselegância, da falta de educação, do desrespeito e da indignidade a que podemos chegar. A lista seria maior do que este espaço contempla.

Depois da conquista esperada do sucesso polêmico em postagem viralizada, o influenciador minimizou a covardia, alegando que os portadores de Alzheimer não deveriam ser “invisibilizados”. Além de covarde, pois FHC ou qualquer um como ele não teria saúde para expulsá-lo dali, o cinismo da afirmação é outra evidência de um péssimo sinal de nossos tempos: a invisibilização do respeito aos idosos, desprezados pela cultura da volatilidade como itens de decoração.

