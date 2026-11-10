Agenda para mudar o país

A noção de educação como fundamento indispensável à conscientização da cidadania, que tem em Paulo Freire um dos maiores defensores, não é posta em prática quando o acesso ao ensino, em todos os níveis, não garante a aprendizagem elementar para a participação no processo democrático, e a inserção no desenvolvimento econômico e social. Referência obrigatória como patrono da educação nacional desde 2012, o educador pernambucano pode ser inspiração para quem acredita que, para mudar uma nação, não bastam discursos, e sim, o aperfeiçoamento diário das atividades educativas, com valorização do ensino e das consequências pragmáticas, muito além de ideologias que não se consumam para proclamar sempre a mesma retórica em nome da permanência no poder.

Titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto, outro educador pernambucano, Mozart Neves Ramos, assinou artigo no JC chamando atenção de pontos cruciais para a melhoria das políticas de educação nos próximos quatro anos. Tomando a aprendizagem deficiente como gargalo à educação, e assim, ao desenvolvimento brasileiro, o professor Mozart Neves ressalta que “estagnação na educação significa que estamos ficando para trás” em relação a outros países, certamente. Mais do que isso, podemos acrescentar: ficamos para trás enquanto a projeção idealizada de uma nação próspera, de indivíduos formados pelo conhecimento e pela capacidade crítica, politicamente ativos em nome dos direitos coletivos, vai ficando cada vez mais distante da realidade presente. A imagem de um país educado não se sustenta com o nível de aprendizagem que o Brasil apresenta, sem melhora, há muitos anos.

A falta de qualidade dos professores é um problema que precisa ser reconhecido e enfrentado, através de políticas públicas de caráter emergencial que priorizem, como aponta Mozart, a formação desses profissionais, indispensáveis à visão do desenvolvimento atrelada à educação. Sem bons professores, não há educação, e sem educação, nem cidadania, nem desenvolvimento. Outro fator indicado no artigo é o investimento em gestão escolar, cujos problemas estruturais atingem, também, as insuficiências na aprendizagem.

A preparação de estudantes, por sua vez, pode ser fortalecida pela ampliação da oferta do ensino integral e das competências voltadas para a vida profissional, como a competência digital. “Precisamos preparar nossos estudantes não para o passado do professor, mas para o futuro que os espera”, escreve Mozart Neves em seu artigo. Defende ainda a existência de creches que não sejam “depósitos de crianças”, de escolas adequadas para atender as demandas infantis até 5 anos de idade. E no ensino médio, toca na importância estratégica do ensino técnico profissionalizante.

Com pouco mais de um quinto dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, o Brasil não cumpriu as metas de acesso às universidades, embora tenha havido aumento notório nas últimas décadas. Com universidades federais em crise, “precisamos organizar melhor o nosso sistema de Ensino Superior, tanto na área pública como na particular”, sustenta o professor Mozart.

Prioridade das prioridades para Leonel Brizola, fundamento da competitividade para Marco Maciel, alicerce social para Cristovam Buarque, a educação aguarda definições de composição ministerial e a mobilização de cidadãos politizados fora da campanha eleitoral, para cumprir uma agenda de mudança real, em um país movido a ilusões.

