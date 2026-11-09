El Niño castiga o Nordeste

O fenômeno climático provocado pelo aumento da temperatura das águas no Oceano Pacífico tem gerado alertas em várias partes do mundo. E o El Niño já é percebido no Brasil nos últimos meses. Mas não apenas pela intensidade das tempestades no Sul e no Sudeste, mas também pelo calor acentuado no Nordeste – como se esperava, aliás. O que não é surpresa não deixa de ser penoso e preocupante, pois os efeitos dos dias escaldantes e das noites abafadas pode se desdobrar em transtornos, riscos à saúde dos seres humanos e demais seres vivos, alterações nos ciclos naturais e nos ecossistemas, além de prejuízos para a economia.

O Instituto Nacional de Meteorologia tem registrado picos de calor em muitas cidades nordestinas, com temperaturas acima da média para este período do ano. Em Alagoas, na Bahia, no Ceará e no Piauí, os termômetros apontaram locais em que as populações estão experimentando sensações térmicas acima de 40 graus Celsius. As máximas maiores que a média histórica devem continuar ocorrendo até janeiro, o que significa que inda teremos muito calor nos próximos meses. A baixa umidade do ar, até menor que 20%, contribui para aquecer o solo e elevar ainda mais a temperatura. Sem chuva e com pouco vento, o cenário nordestino pode recordar a aflição do deserto.

Graças ao El Niño, a seca mais grave avançou em Pernambuco, na Bahia e no Piauí, além de ter deixado de ser moderada em Alagoas, Sergipe e na Paraíba. A extensão do território sob a estiagem severa é um desafio para os governantes, que precisam conciliar as demandas urgentes geradas pelo clima extremo, a medidas preventivas e de alguma forma atenuantes do que vem pela frente, logo adiante, nas próximas semanas e meses. O ano de 2027 deve ter início com a terra rachada, a vida sedenta de água, e as atividades econômicas em compasso de espera, quando não estiverem muito prejudicadas pelo calor crítico.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou, no final de outubro, que a alta da temperatura na superfície do Pacífico Central e Leste já está em 3º C. A previsão para até janeiro é de menos chuvas no Nordeste, e mais calor no país inteiro, segundo reportagem de Carlos Madeiro em sua coluna no UOL. Daqui até lá, os cuidados devem ser redobrados em relação à desidratação, em especial de crianças e idosos, e à escassez de recursos hídricos para as populações, a agricultura e a pecuária. Ainda não se sabe se a dimensão do fenômeno implicará em redução da oferta de alimentos e eventual inflação do El Niño, porém atenção especial também deve ser destacada para os cidadãos de baixa renda, diante do quadro de escassez por causa da seca.

Ao poder público de todas as esferas, notadamente o municipal, cabe a responsabilidade pelo bem-estar coletivo que, em meio à crise climática, fica enormemente pressionado. O monitoramento, a assistência, a medida emergencial e a segurança hídrica são obrigações dos governos, que o El Niño apenas acentua neste momento.

