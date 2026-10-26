Lula mais quatro anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A virada que se pintava improvável aconteceu, e o presidente Lula venceu o senador Flávio Bolsonaro, numa das mais disputadas eleições da história do país. A partir da consagração nas urnas, os problemas de sempre retornam à pauta do dia. Em seu quarto mandato no Planalto, o petista tem pela frente a tarefa de pacificar a nação dividida, governando para toda a população. E fazer isso negociando com uma oposição mais forte, gerada no primeiro turno no Congresso, especialmente ao lidar com duas crises em andamento: a crise institucional desenhada com o embate entre o Judiciário e o Legislativo, tendo o caso de corrupção do Banco Master ao fundo; e a crise fiscal, agravada pelo pacote de bondades embrulhado pelo presidente nas últimas semanas.

O dia das eleições, mais uma vez, transcorreu sem maiores problemas, a não ser um de grande importância – negativa. A letargia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se manifestar diante de demandas das campanhas, relativas a dificuldades no transporte do eleitorado e das condições climáticas nos locais de votação, solicitadas pelos dois lados concorrentes, foi um fator que contribuiu para manchar a normalidade usual do pleito. Para completar, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), arrumou uma decisão, no vácuo do TSE, apenas divulgada depois do encerramento do horário, com o objetivo de prorrogar a votação por mais duas horas. A confusão motivou a desinformação nas seções e nos tribunais regionais, atrasando a apuração e elevando a ansiedade pelo resultado.

Em seu discurso de vitória, o presidente reeleito não confrontou o Congresso, afirmando que deputados e senadores fazem parte da decisão dos cidadãos, defendendo o respeito à Constituição e exaltando a democracia. Retomou pontos da campanha, renovou promessas e palavras de ordem conhecidas dos brasileiros. Por sua vez, candidato derrotado, Flávio Bolsonaro não reconheceu o resultado e disse que vai solicitar a anulação do pleito na justiça. Em rápida fala ao povo brasileiro, o filho de Jair Bolsonaro esqueceu que seu partido também havia pedido a extensão do horário, e que perdeu por mais de 4 milhões de votos de diferença.

A alegação de mudança de regras, no entanto, segue o fio de decisões judiciais alinhavadas ao jogo político, que deixam a imagem do STF e da justiça muito mal perante a opinião pública. A decisão de Zanin criou as condições para a reação de Flávio Bolsonaro, preparando o terreno para semear a tese conspiratória. Qualquer perdedor desta eleição poderia ter seguido o mesmo rumo, na trilha aberta de protagonismo político pelo STF. Mais uma vez, o Supremo contribui para uma balbúrdia institucional, tumultuando a democracia. Depois da decisão sem exequibilidade, a narrativa do perdedor, seja lá quem perdesse, tornou-se previsível. A responsabilidade é do STF, de novo, pela instabilidade que retorna à Praça dos Três Poderes.

Por outro lado, ao se referir a um resultado inaceitável, Flávio reduz a chance de encarnar a principal figura de oposição ao novo governo do PT, abrindo caminho para outros representantes da direita e do centro político – cada vez mais necessário num país de polarizações obtusas, incrementadas pela cúpula do Judiciário.

