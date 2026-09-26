Para enfrentar pandemias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Foram mais de 7 milhões de mortos, dos quais cerca de 10% apenas no Brasil. Depois de muito pânico e sofrimento, de hospitais lotados e famílias enlutadas, a pandemia de Covid-19 foi superada com o apoio da ciência, das vacinas e dos profissionais de saúde que arriscaram suas vidas para tentar salvar as pessoas infectadas que puderam ser tratadas. Mas o trauma ainda não passou, mais de seis anos depois do início dos confinamentos e das medidas preventivas em todo o mundo. Também ficaram lições, para os governos, os gestores de saúde pública, as populações e as organizações internacionais.

Os impactos de surtos globais pedem preparação global. É isso que se procura articular na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Sobretudo no momento em que a crise climática apresenta, entre os riscos previstos para os próximos anos ou décadas, a reconfiguração ambiental com efeitos sobre a distribuição das espécies e o equilíbrio da biodiversidade no planeta. Do ponto de vista humano, os países não estavam preparados para a Covid, e as desigualdades despontaram com evidência nos piores meses da pandemia, assim como na disponibilização das vacinas. Além disso, as consequências para as economias nacionais se mostraram tão intensas, ou até mais, do que no mercado global.

Na definição do secretário-geral da ONU, António Guterres, a pandemia de Covid deixou uma “história de engenhosidade e fracasso humano”. A engenhosidade científica não se combinou com a gestão solidária de condições ideais para todos os povos lidarem com a doença – daí o fracasso, junto com o êxito da imunização conquistada. E daí a necessidade do planejamento para se enfrentar possíveis novas pandemias, em um mundo hiperconectado, de massivos deslocamentos de gente, rotina de aglomerações e sistemas de saúde que se revelaram frágeis diante das demandas pandêmicas. É preciso, portanto, fazer arranjos de colaboração e integração, o quanto mais cedo melhor, antes da próxima pandemia. E isso não é alarmismo, pelo contrário: é bom senso.

Em maio do ano passado, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o primeiro tratado global a respeito de prevenção e resposta a pandemias. Mas vários países ainda têm que aprovar partes essenciais do acordo, a fim de que se torne efetivo. O tratado requer colaboração internacional de alto nível para evitar a propagação de surtos, garantir recursos para pesquisa e desenvolvimento de substâncias imunizantes e medicamentos, manter ativos os serviços essenciais de saúde em casos de urgência global, e estabelecer redes de suprimentos sustentáveis que possam realizar a distribuição do que for preciso para os países mais vulneráveis.

Deixar para reagir quando os hospitais estiverem sobrecarregados, as ambulâncias não derem conta dos chamados e as pessoas não tiverem o que fazer, ou aonde ir, seria repetir o enredo apocalíptico da Covid. É importante que os líderes reunidos na ONU consigam acertar detalhes dessa articulação, sem postergar decisões para um futuro indefinido que pode ser tarde demais para milhões de pessoas – de novo.

