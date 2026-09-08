75 anos com o povo do Agreste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Criada em 1951 como Rádio Difusora de Caruaru, hoje fazendo parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), a Rádio Jornal Caruaru completa 75 anos com uma longa história de prestação de serviços, valorização da cultura regional e disseminação de notícias importantes para a economia e a política do município. Conservando a característica típica dos veículos de rádio, a Jornal de Caruaru impulsionou as atividades comerciais que levaram a cidade a se transformar um polo conhecido em todo o Nordeste. Em linguagem conectada com os caruaruenses, traduz, ao longo desses anos, o valor do trabalho jornalístico para a comunidade, ampliando o alcance de serviços essenciais, mostrando e questionando a realidade vivida pelo povo, e exercendo com transparência e equilíbrio o papel da imprensa, em conjunto com os demais veículos que compõem o sistema.

O pioneirismo na comunicação do Agreste se mantém antenado com as tecnologias disponíveis no século 21, como demonstra a presença em aplicativos para conexão direta com os ouvintes e espectadores. A tecnologia é o instrumento de um elo consolidado com o povo. “Nossos comunicadores têm uma relação muito forte com nossos ouvintes e damos voz aos problemas da cidade, como também fortalecemos tudo que há de melhor em nossa terra", afirma Izabela Barbosa, gerente de redação da TV e Rádio Jornal Caruaru.

O principal ativo de qualquer veículo de imprensa é a credibilidade conquistada junto ao público – sobretudo o público formado pela população local, e da região em que está instalado. A Rádio Jornal Caruaru conta com o reconhecimento dos caruaruenses e dos habitantes do Agreste e do estado inteiro, graças ao profissionalismo de gerações de colaboradores, e da repercussão de um trabalho sério, alicerçado na base de identidade com o povo pernambucano, que caracteriza o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

Para o diretor de Jornalismo do Sistema, Laurindo Ferreira, "a Rádio Jornal é a voz de Caruaru e do Agreste de Pernambuco. Tem sido assim nos períodos de festa, como o São João, mas não tem sido diferente no dia a dia das pessoas, das comunidades. Estamos juntos nos dias bons e nos dias difíceis. É isso que nos aproxima. Essa parceria com nossos ouvintes tem sido cada dia mais sólida”, atesta. É a proximidade construída com a população que leva legitimidade a um veículo de imprensa e à atividade jornalística. Sem essa relação, o jornalismo perde sentido, e por isso a celebração dos 75 anos da Rádio Jornal é tão relevante para o Jornal do Commercio e os demais veículos do SJCC.

Com a aquisição para o Sistema em 1991, a programação ganhou destaque valorizando o interior pernambucano, especialmente o Agreste. O superintendente do SJCC, Vladimir Melo, ressalta que a emissora faz parte de um ecossistema de informação junto ao Jornal do Commercio, à TV Jornal/SBT e a todas as mídias digitais integradas. “Buscamos fazer uma entrega à altura da confiança que os caruaruenses e os pernambucanos depositam em nosso trabalho”, diz.

A responsabilidade cumprida exalta o compromisso de um jornalismo dedicado a todos os pernambucanos.

