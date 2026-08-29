Editorial JC: Por menos impactos no País

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As unidades do SUS e os governos devem se preparar para os possíveis impactos do fenômeno climático na estrutura de atendimento à população

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Como febre que se alastra sobre um organismo, elevando a temperatura perceptível na pele e podendo gerar instabilidades na estrutura do corpo, o El Niño está chegando - ou já chegou - sob estimativas de fenômenos climáticos intensos nos próximos meses. Entre outubro deste ano e os primeiros meses de 2027, deverá haver aumento do calor e da estiagem, da formação de tempestades e ventanias em diversas partes do planeta. Jamais a Terra, este ponto azul da Via Láctea em que pegamos carona na travessia pelo espaço cósmico, se pareceu tanto com um organismo suscetível de transformações, feito gigantesco organismo que muitos sustentam que é.

No cenário previsões que variam da indiferença ao alerta apocalíptico, os governos e autoridades de saúde precisam se antecipar à meteorologia, tomando providências para que a precaução funcione como elemento de minimização dos riscos, diante do El Niño, caracterizado pelo sobreaquecimento das águas do Oceano Pacífico, que provoca . A mudança súbita nos padrões de chuva pode vir se juntar a instabilidades que já vinham ocorrendo, exigindo atenção focada na segurança alimentar e hídrica das populações. Inundações e secas abalam a agricultura e a pesca, afetando a agenda de safras, o que leva ao desabastecimento se não forem adotados planos de contingência. Até mesmo a alta inflacionária pode advir do El Niño, a depender de sua intensidade.

Cabe aos governos investirem na prevenção e na informação à população, a respeito dos prognósticos oficiais e das medidas emergenciais em casos de necessidade. A evacuação de áreas de risco é uma dessas medidas, e a população deve estar ciente dos riscos e da necessidade de retirada dos locais atingidos, imediatamente, assim que notificada e orientada. Mas não é apenas isso que se espera dos governos, dos parlamentos e das autoridades.

Um dos principais motivos de preocupação está no impacto das alterações climáticas na saúde das pessoas. Tendo em vista o que se aproxima com cada vez maior probabilidade, o Ministério da Saúde anunciou um plano de preparação e resposta, no âmbito do SUS, para enfrentar o El Niño entre 2026 e 2027. Num território de dimensões continentais, os efeitos do fenômeno não serão os mesmos nas regiões. Enquanto o calor deve predominar no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, o Sudeste aguarda ondas de calor e temporais, e o Sul, temporais e inundações.

O plano federal engloba articulação na gestão governamental, monitoramento da situação, garantia de distribuição dos remédios, deslocamento de profissionais às cidades atingidas, e designação de serviços e protocolos de acordo com os biomas e as demandas de cada região. A integração dos sistemas de informação também está prevista, com o objetivo de identificar os primeiros sinais de eventuais surtos durante o período de alerta para o El Niño. O Ministério da Saúde pretende estender o planejamento até pelo menos 2035, com metas para a convivência com as mudanças climáticas, entre as quais uma diretriz nacional para emergências relacionadas ao calor extremo.



