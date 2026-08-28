Editorial JC: Chegou a hora da escolha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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Propaganda no rádio e na TV começa nesta sexta e vai até 1º de outubro, para que as candidaturas esclareçam propostas e as dúvidas do eleitorado

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O horário eleitoral sinaliza a fase decisiva da campanha. É o espaço esperado para que candidatas e candidatos exibam programas de governo, bem como ideias e propostas visando o enfrentamento de problemas persistentes num país de profundas questões estruturais. Com pouco mais de um mês de duração, desta sexta-feira até 1º de outubro, dias antes da eleição, o Guia Eleitoral se transforma na vitrine preferencial das campanhas, plenamente dominada pela estratégia determinada a convencer os cidadãos a irem às urnas em favor de alguém para exercer o poder.

Chega o momento de o eleitor ouvir e ver propostas para Pernambuco e para o país. A escolha eleitoral deste ano abrange o governo estadual e a Assembleia Legislativa, a presidência da República e representantes para o Congresso, deputados e senadores. E não faltam desafios às candidatas e aos candidatos. Em todas as áreas, há demandas antigas, renovadas pela pressão da atualidade. O eleitor pernambucano quer saber o que pensam e pretendem postulantes ao Palácio do Campo das Princesas, no aguardo de soluções para a insegurança, a falta de mobilidade, os gargalos no atendimento à saúde e na educação, por exemplo.

No plano nacional, uma das primeiras preocupações deveria ser o equilíbrio das contas públicas, cujo nível de desarrumação é tamanho que pode comprometer o custeio de despesas obrigatórias a partir do ano que vem. Mas é a violência o que mais preocupa os brasileiros, e por isso, seja no exame da proposta de emenda constitucional (PEC) da segurança pública, em tramitação no Congresso, seja no combate ao crime organizado alastrado no país, o horário de rádio e TV se abre como canal apropriado à escuta dos candidatos ao Planalto - e ao Congresso, já que a importância das funções parlamentares tem aumentado, diante do volume de recursos de emendas nas mãos de deputados e senadores.

A propaganda no Guia Eleitoral mantém o status de qualificação da informação que se prepara ao eleitorado na reta final da campanha. Seu valor se amplia diante da influência da divulgação de material desinformativo nas redes sociais, em que proliferam fake news e deep fakes, que podemos simplesmente chamar de notícias mentirosas e engodos profundos. Se as pessoas não se dão conta das mentiras, o peso da manipulação pode contaminar o resultado eleitoral, sobretudo nas últimas semanas antes da votação.

É aí que entra a oportunidade do Guia Eleitoral no rádio e na TV. A informação verdadeira é essencial para a democracia. Candidatas e candidatos têm a chance de se apresentar, contar suas histórias de vida, trazer o que já fizeram e por onde passaram, de modo a buscar no olhar dos eleitores a intenção da escolha. O uso da campanha de maneira a denegrir os outros, ou um outro ou outra designado como inimigo ou inimiga, presta um desserviço à democracia. Pois não se dirige a nenhum dos problemas reais que afligem à população, preferindo o roteiro da arenga forjada na arena da política ilusionista, que engambela a população apenas com o intuito de preservar ou assumir o poder.



