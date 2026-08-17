Editorial JC: Entrevistas com candidatos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação dá início à cobertura da primeira semana de campanha eleitoral em conversas com cada um

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A eleição está nas ruas. Neste início de campanha, muito além da propaganda em material impresso e dos impulsionamentos nas redes sociais, a atenção do eleitorado deve se voltar para o que dizem e pensam candidatas e candidatos, assim como para suas biografias e o que fizeram, durante a trajetória na vida pública, pelo interesse coletivo. Mantendo a tradição na cobertura que valoriza a pluralidade democrática focando nas demandas da população pernambucana, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), através de todos os veículos, acompanha o calendário político e, mais uma vez, abre o espaço necessário à informação e ao debate, para que a cidadania seja atendida e esclarecida antes da decisão do voto.

Desta segunda, 17, até a quinta, 20, os principais nomes que disputam o governo do estado serão sabatinados por Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho. Pela ordem de sorteio, João Campos abre a série, seguido por Ivan Moraes, na terça, e depois, Raquel Lyra, na quinta-feira, todos a partir das 11h da manhã. Sete concorrentes ao Senado também terão sua vez nas plataformas do SJCC. O sorteio estabeleceu a sequência das entrevistas: Eduardo da Fonte no próximo dia 24, Carlos Sant'Anna no dia 25, Marília Arraes no dia 26, Humberto Costa no dia 27, Túlio Gadêlha no dia 28, Mendonça Filho no dia 31 e Paulo Rubem no dia 1º de setembro - todos a partir das 9h da manhã.

Num pleito onde estão postas escolhas para a presidência da República e os governos estaduais, e representantes parlamentares no Congresso e nas assembleias, quanto maior o acesso a fontes reais de informação, melhor para a consistência da decisão que sairá das urnas. Se a realidade enfrenta a deslealdade fantasiosa das mentiras e das imagens e vozes manipuladas por inteligência artificial, cresce a importância de momentos de interação verdadeira de candidatas e candidatos com a imprensa, com os demais candidatos, e a exposição desses momentos à população. Perguntas e respostas podem até ser depois editadas, aproveitadas pelas campanhas em recortes, mas as manifestações do que é dito - e como é dito - por aquelas e aqueles que almejam o poder são essenciais à formação consciente da vontade coletiva.

O debate entre candidatos ao governo de Pernambuco está marcado para 1º de outubro, às vésperas do primeiro turno. A expectativa é que, até lá, o conjunto de formulações e propostas seja bem conhecido, e possam ser discutidas e comparadas de maneira sensata, cooperativa e ética pelos participantes. A tensão da campanha costuma atrapalhar encontros importantes do processo democrático, e ao invés de embates de ideias e experiências, muitas vezes há o risco de transformação de uma ocasião nobre em busca afobada por performances retóricas. Como se cada minuto de resposta fosse apenas um "pitch" ensaiado com foco no que se imagina que os eleitores desejam assistir. Mas também se espera espontaneidade no comportamento de um líder que se defronta com situações problemáticas e conflitos incontornáveis.

À disposição das candidaturas, a Rádio Jornal, a TV Jornal, este JC e as plataformas digitais do SJCC, abraçam o jornalismo de qualidade em mais uma jornada de cobertura eleitoral.



