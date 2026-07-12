Vantagens na formação do futuro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Pesquisa realizada pelo Itaú Educação e Trabalho com 4,9 milhões de concluintes do ensino médio no Brasil, aponta que os estudantes que optam pela formação técnica conseguem empregos melhores, salários maiores e têm mais acesso ao ensino superior. O estudo não desabona o aprendizado tradicional do ensino médio regular, mas redireciona a noção segundo a qual o ensino técnico seria uma alternativa menos valiosa à educação de nível superior. Os dados parecem provar que o foco antes chamado de profissionalizante é capaz de preparar os jovens para as carreiras que desejam, sem excluir a relevância do período universitário.

Em matéria para o Canal UOL, em comentário à pesquisa, o colunista José Roberto de Toledo destaca que as matrículas do ensino técnico saltaram de 11% para 21% do total desde 2019. A meta do Plano Nacional de Educação é que o ensino técnico corresponda a metade das matrículas do ensino médio em dez anos. Apenas o Piauí apresenta essa proporção no Brasil, atualmente. A ampliação das redes estaduais de escolas técnicas e a assinatura de convênios com a iniciativa privada são os caminhos indicados para que a meta seja alcançada no prazo estipulado.

As vantagens dos jovens que escolhem a modalidade técnica no ensino médio começam pela conquista de salários mais altos, de partida. Em São Paulo, a diferença é de R$ 1 mil, de R$ 3.300 para R$ 2.300 entre quem se formou no técnico e quem fez o médio regular. Trata-se de atrativo que pode acelerar o alcance da meta oficial, desde que haja oferta de vagas suficientes, que também são vinculadas à existência de professores capacitados para a demanda do ensino técnico em todos os estados. A formação desses professores é outro gargalo para a expansão da rede, na direção de maior empregabilidade, no lado dos estudantes, e do preenchimento das demandas do mercado de trabalho, no lado das empresas. Muitas reclamam da falta de preparo técnico e tecnológico dos jovens que concluem o ensino médio no país – às vezes até do ensino superior.

No final do ano passado, quase 10 mil vagas gratuitas para ensino técnico médio integral foram abertas em Pernambuco, com 80% das vagas destinadas prioritariamente aos que cursaram ou estavam cursando os anos finais do fundamental em escolas públicas. As inscrições foram feitas para as 56 Escolas Técnicas Estaduais (ETE) distribuídas em vários municípios, como Belo Jardim, Bezerros, Caruaru, Garanhuns, Olinda, Paulista, Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos Guararapes e o Recife. Entre os cursos disponíveis, estavam na chamada de 2025 os de desenvolvimento de sistemas, eletrotécnica, sistemas de energia renovável e agropecuária.

O ensino técnico integrado ao ensino médio chegou a 2,5 milhões de matrículas no Brasil, segundo o Censo Escolar de 2024. Governos e iniciativa privada cada vez investem mais na modalidade que aproxima o futuro do presente de quem sai da educação fundamental com a necessidade de complementar a renda familiar ao final do médio, e o sonho de seguir uma profissão.

