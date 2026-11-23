O mês marcou o falecimento do cantor e compositor pernambucano Claudionor Germano, que durante seis décadas levou a voz do frevo para o mundo

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Claudionor, voz eterna

Claudionor Germano, Patrimônio Cultural de Pernambuco, foi, durante mais de seis décadas, a voz do frevo para o mundo.

Consagrou-se como intérprete maior desse ritmo contagiante, levando ao Brasil o saracoteio do passo e o frenesi de uma música que só Pernambuco tem.



Graças ao talento de nossos músicos e compositores, o frevo recebeu, em 5/12/2012, o reconhecimento da Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Homem de seu chão, ultrapassou fronteiras e ganhou notoriedade nacional. Em sua interpretação, o frevo adquiria energia e magia. Era um encanto ouvi-lo! Tornou-se símbolo da Frevioca, quando suas apresentações deram origem ao verbo freviocar.



Interpretou grandes compositores, como Nelson Ferreira, José Menezes, Antônio Maria, Luiz Bandeira, Alceu Valença, Getúlio Cavalcanti, e, especialmente, Capiba, que tinha nele o seu único intérprete.



Quando presidi a Fundação de Cultura Cidade do Recife, realizamos, em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, uma pesquisa de opinião que revelou um resultado surpreendente: a Frevioca e Claudionor empataram no primeiro lugar das preferências dos foliões.



Também promovemos, com a TV Jornal, o Recifrevo, festival destinado a valorizar o frevo. E quem estava lá, defendendo nossa música? Ele, Claudionor Germano!



Levamos ainda a Frevioca, sobre uma carreta e acompanhada pela orquestra do maestro Ademir Araújo, o Maestro Formiga, às ruas de Campina Grande. Repetimos a experiência em Caruaru, patrocinando o Galo da Madrugada na capital do forró. Foram momentos emocionantes, pela acolhida dos paraibanos e caruaruenses, que abraçaram o frevo e festejaram Claudionor.



Outro projeto marcante foi o Haja Frevo, que mobilizou as emissoras de rádio para transmitir, diariamente, ao meio-dia, a mesma música carnavalesca. Claudionor emprestou sua voz a esse movimento de valorização cultural.



Nossa mensagem era simples: “Quando os ponteiros se encontram, vocês se encontram com o frevo pernambucano”. O Recife se carnavalizava. O relógio marcava não apenas as horas, mas o encontro do povo com uma música que integra sua identidade.



O Haja Frevo teve o patrocínio da Antarctica, nas comemorações de seu centenário, por iniciativa dos diretores João Aurélio Andrade Veloso e José Antônio de Pinho Miguel, além do apoio da Aliança Propaganda, de Luís Geraldo.



O frevo é alegria, memória e sentimento, como nos recorda a “Evocação nº 1”, de Nelson Ferreira: “Recife adormecido / ficava a sonhar / ao som da triste melodia...”



Agora, no palco da vida, cai o pano e se apagam as luzes. No último dia 15, Claudionor Germano, a voz eterna do frevo, adormeceu e silenciou.



A viagem do Papa



A viagem do Papa Leão XIV à América do Sul, encerrada em 16/11/2026, durou 12 dias e incluiu Uruguai, Argentina e Peru. Foram jornadas de fé e atividade pastoral.



O pontífice encontrou autoridades, religiosos, idosos, trabalhadores, indígenas, jovens e crianças, demonstrando atenção especial aos mais simples. Um episódio curioso: um terço lançado pela multidão acabou atingindo seu rosto!



Merece admiração sua disposição: apenas 30 dias após uma cirurgia de grande porte, empreendeu esse périplo evangelizador, dando exemplo de fé, coragem e dedicação.



Quanto mais humano, mais humilde. Em sua simplicidade, o Papa revela admirável espírito cristão. Rezemos por ele, pela Igreja, pela família e pela paz entre os povos.



O apagão aéreo americano



Em 13/11/2026, uma falha nas comunicações do controle aéreo paralisou as decolagens nos Estados Unidos, por cinco horas. O problema atingiu 17 dos 22 centros de controle e provocou milhares de cancelamentos e atrasos, deixando passageiros retidos e gerando enormes prejuízos.



O episódio expôs a fragilidade de equipamentos antigos e surpreende por atingir justamente a maior potência tecnológica do planeta. Um alerta sobre a necessidade permanente de manutenção e modernização. Afinal, não basta construir a potência; é preciso mantê-la funcionando.



Roberto Pereira, da Academia Pernambucana de Letras

