O maior desafio do Brasil nas políticas públicas de educação vinculadas à Educação Infantil consiste numa oferta de qualidade com equidade

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É inegável que o Brasil, na última década, apresentou avanços significativos nas políticas públicas de educação vinculadas à Educação Infantil. Trata-se da primeira etapa de toda a Educação Básica da faixa etária de 0 a 5 anos, que compreende o que chamamos de creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos). Apesar dos avanços na oferta de creche, o país não conseguiu alcançar a meta de 50% prevista no último Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024) – chegamos próximo a 40%. Já na pré-escola, praticamente universalizamos a oferta, com quase 95% de matrículas.

Acreditamos, por outro lado, que o maior desafio consiste numa oferta de qualidade com equidade – que, entre outras coisas, significa uma escola com boa infraestrutura física e professores com formação adequada, exercendo práticas pedagógicas que levem ao desenvolvimento integral da criança, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).



Foi por entender a relevância dessa etapa na vida futura da criança que a Fundação Bracell, juntamente com outras instituições – entre elas a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira –, realizou, no último dia 12 de novembro, na cidade de São Paulo, o 3 Simpósio Internacional da Educação Infantil, tendo como foco o desafio da qualidade com equidade. Para isso, sabe-se que é imprescindível colocar em prática o chamado regime de colaboração (RC) entre União, estados e municípios, cabendo aos últimos a responsabilidade direta pela oferta.

Essa prática colaborativa, por sua vez, precisa estar em sintonia com as políticas públicas vigentes no PNE, em conformidade com o Sistema Nacional de Educação (SNE).

Assim, o trinômio RC, PNE e SNE recebeu atenção especial no âmbito da programação do evento.



O 3 Simpósio foi encerrado com um chamado às lideranças públicas: façam da Educação Infantil uma prioridade nas decisões de governo. O direito à creche e à pré-escola não se limita à ampliação de matrículas, mas concretiza-se quando cada criança encontra, todos os dias, condições para brincar, conviver, explorar e aprender.

Para que isso ocorra em todos os territórios deste Brasil, os integrantes desse 3 Simpósio elencaram quatro prioridades:



(1) Fazer da qualidade da Educação Infantil uma prioridade, pois estamos tratando do alicerce fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social da criança até os 5 anos de idade;



(2) Fazer o regime de colaboração funcionar na prática: União, estados e municípios precisam pactuar responsabilidades e garantir financiamento, assistência técnica e acompanhamento;



(3) Garantir continuidade entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: é importante que as redes de ensino assegurem uma transição planejada e acolhedora; e, finalmente:



(4) Avaliar a qualidade para orientar melhoras: isso implica considerar condições, práticas pedagógicas, gestão e informações agregadas às aprendizagens e ao desenvolvimento das crianças, com participação articulada da escola com as famílias.



Como foi também explicitado, o próximo passo cabe a quem decide traduzir essas prioridades em planos, orçamentos, ações e responsabilidades claras. A medida do avanço será o que muda no cotidiano de nossas crianças, sobretudo daquelas que hoje têm menos oportunidades.

Por fim, quero aqui lembrar James Heckman, prêmio Nobel de Economia, que indica que investir em programas de qualidade nessa fase etária de 0 a 5 anos – voltados especialmente a crianças carentes ou em situação de risco – pode gerar um retorno de cerca de US$ 7 para cada US$ 1 investido.



Mozart Neves Ramos

titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto