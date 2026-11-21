Quando Flávio Bolsonaro era favorito para vencer a eleição, o mercado se acalmou. Havia a expectativa de que Flávio, como presidente, promoveria um grande corte nos gastos públicos, e juros e inflação diminuiriam. Quando Lula venceu, o mercado se agoniou. O dólar subiu. E, mesmo com um corte pontual de gastos, o mercado segue desconfiado do controle das despesas públicas na era Lula.

Não é novidade para ninguém que o Brasil precisa de equilíbrio fiscal. Mas qual equilíbrio fiscal? Orçamento é prioridade, pois não atende a todos os interesses presentes nos ambientes social e econômico. Todos querem a sua parte: parlamentares, setor produtivo, servidores públicos, beneficiários de políticas sociais e aposentados do INSS. Como atender a todos se o orçamento é, por natureza, limitado?

No Brasil, não se debate com seriedade o controle dos gastos públicos porque se despreza o principal: definir prioridades. Políticas sociais são prioritárias em razão da persistente desigualdade social. Aposentadorias do INSS também. Por outro lado, altos salários de servidores públicos e valores excessivos destinados às emendas parlamentares não são prioridades. Não devemos esquecer os subsídios ao setor produtivo. Estes precisam ser avaliados: quais devem ser mantidos e quais precisam ser abolidos. Mais uma vez, as prioridades devem orientar os cortes.

O mercado não gosta de Lula porque é míope e ansioso. O atual presidente da República não é afeito ao controle dos gastos públicos. É adepto da forte presença do Estado na economia, não apenas como regulador, mas também como incentivador. Desconfio que Lula não seja adepto das metas de inflação e, se dependesse dele, os juros seriam reduzidos imediatamente por decreto. Todavia, ninguém pode dizer que Lula é um aventureiro. Lula é um político hobbesiano. Quando está à beira da morte política, luta para sobreviver.

Quem se lembra da primeira era Lula? Foi nessa época que Henrique Meirelles, ex-banqueiro, assumiu o Banco Central. Lula não desistiu de manter a agenda econômica de Fernando Henrique Cardoso. A responsabilidade fiscal era prioridade. Tanto no primeiro quanto no segundo mandato, Lula uniu responsabilidade social e fiscal. Em seu retorno, de 2023 a 2026, Lula reconstruiu a proteção social do Estado e manteve-se atento ao controle dos gastos públicos. E realizou, importante lembrar, a tão desejada reforma tributária.

O mercado esquece algo fundamental: a vitória eleitoral de Flávio Bolsonaro poderia representar instabilidade política. E o mercado não teria do que reclamar, pois Jair Bolsonaro, pai de Flávio, promoveu instabilidade política ao atentar diariamente contra as instituições e a democracia. E, se existe algo de que o mercado precisa, é estabilidade institucional para lucrar. Ambientes de turbulência política não favorecem o lucro. Portanto, qual é a razão para o mercado não gostar de Lula? Nenhuma. A não ser ansiedade e miopia. E a história das eras Lula não justifica nenhuma das duas.



*Adriano Oliveira – Cientista político. Professor da UFPE. Sócio da Cenário Inteligência: Método Qualitativo SEP (Sentimento – Estratégia – Previsão) & Estratégia.