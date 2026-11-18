A definição de agendas prioritárias é um desafio central para a administração pública. Em Pernambuco, levantamento inédito da Gauss Analítica em parceria com a DS Consultoria indica que as demandas sociais veiculadas pela mídia local dão pistas sobre eventuais prioridades governamentais. Para mapear os principais gargalos, acompanhamos 421 portais de notícias no Instagram entre de 16 de agosto e 28 de setembro de 2026, distribuídos por todas as regiões de Pernambuco. Ao todo, foram identificadas 45,9 mil publicações que acumularam 41 milhões de interações e mais de 1 bilhão de visualizações em vídeos. Trata-se de um ecossistema informativo vibrante, no qual a população consome e debate desde acidentes locais e segurança pública até dinâmicas eleitorais e cenários internacionais.

Para garantir o rigor analítico da escuta social, selecionou-se uma amostra dos 6 mil posts com maior volume de engajamento, ponderada proporcionalmente pelas regiões do estado. Essa subamostra responde por 63,7% de todas as interações (26,5 milhões) e por 63,1% das visualizações em vídeo (632 milhões), oferecendo um retrato robusto da atenção pública.

Temas das notícias postadas no Instagram - Divulgação

Os dados revelam que cerca de um terço (33,6%) de toda a cobertura jornalística regional é voltado a problemas de políticas públicas. Desconsiderando as categorias genéricas ou sazonais (“Outros”, “Eleições” e “Festejos/Eventos oficiais”), a Segurança Pública desponta como o principal gargalo do estado, liderando em volume de notícias (15%), interações (9%) e visualizações em vídeo (18,6%).

O segundo maior desafio refere-se aos Acidentes de Trânsito nas rodovias estaduais e federais, correspondendo a 6% das notícias, 4,7% das interações e 8,8% das visualizações. Diariamente há ocorrências com vítimas fatais, que além de vitimar famílias, gera sobrecarga nas redes de urgência do estado. O estudo identificou ainda um padrão preocupante de ocorrências envolvendo veículos de emergência, como ambulâncias.

Em terceiro lugar figura a Infraestrutura (4,6% das notícias, 1,9% das interações e 3,4% das visualizações). Destacam-se a precariedade da malha rodoviária estadual, irregularidades no abastecimento de água e deficiências no saneamento básico. A infraestrutura física das unidades hospitalares públicas também figura como queixa recorrente da população.

Por fim, a Saúde Pública representa 3,1% das notícias e 3,7% das interações e visualizações. Sobressaem-se os relatos de dificuldades no acesso a consultas e exames especializados, além de denúncias constantes sobre filas de espera e falta de insumos na rede pública estadual.

Os quatro eixos analisados revelam uma clara interdependência setorial. Rodovias em más condições podem elevar a incidência de acidentes, enquanto a criminalidade e a precariedade do saneamento e do abastecimento de água geram pressões adicionais sobre a infraestrutura hospitalar. Em última análise, a segurança, o trânsito e a infraestrutura convergem para sobrecarregar a saúde pública.

Em suma, os dados indicam que o plano de governo para Pernambuco deve concentrar esforços imediatos em quatro pilares fundamentais: segurança pública, gestão do trânsito, infraestrutura e saúde. Embora os desafios do estado sejam múltiplos e complexos, a priorização baseada em evidências é o caminho mais seguro para responder às reais demandas da sociedade.

Nota metodológica: Foram excluídas da análise as publicações referentes a outros estados (11,7% do total), mantendo-se o foco no ecossistema local. A categorização dos conteúdos foi realizada por meio de modelos de inteligência artificial, seguidos de validação e supervisão humana.

Denisson Silva - Estatístico e Doutor em Ciência Política.

Suzana Alves - Doutora em Ciência Política

Dalson Figueiredo - Professor Associado do Departamento de Ciência Política da UFPE e bolsista de produtividade do CNPq.

