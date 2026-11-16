Prerrogativas da advocacia, efetivação da cidadania

Já são mais de mil representações e centenas de atendimentos de plantão assegurando resposta imediata a quem teve o exercício profissional dificultado

Duas horas da manhã, delegacia de uma comarca do interior. Um homem está detido há cinco horas e ainda não falou com ninguém. Do lado de fora, o advogado aguarda, procuração na mão e carteira da OAB sobre a mesa do plantonista, ouvindo que o delegado não autorizou o atendimento.



A cena não tem nada de excepcional. Repete-se em Pernambuco com uma frequência que deveria constranger o sistema de justiça. E o que se viola ali não é o orgulho do advogado e sim o direito de defesa de quem está atrás das grades.



Acesso aos autos, comunicação reservada com o cliente, inclusive preso. Inviolabilidade do escritório, sustentação oral. Nada disso é regalia de classe, e sim condição elementar de funcionamento do contraditório, que, sem paridade de armas, é encenação. E encenação não absolve ou condena ninguém com justiça.



Ainda assim, passados mais de 30 do Estatuto da Advocacia e quase quatro décadas da Constituição Cidadã, seguimos convivendo com autoridades que tratam a regra do jogo como sugestão. Advogado barrado em delegacia, vista negada sem fundamento, ausência da urbanidade mais elementar entre atores que deveriam se respeitar reciprocamente.



Foi para responder a esse cenário que a OAB Pernambuco deu um passo institucional relevante. Desde 2025, a Seccional conta com uma Diretoria de Prerrogativas com estrutura própria, equipe dedicada e capilaridade nas Subseções de todo o Estado. O tema deixou de ser tratado em regime de mutirão e passou a ser política permanente.



Os números do exercício 2025/2026 dizem mais do que qualquer adjetivo.



Já são mais de mil representações protocoladas e centenas de atendimentos de plantão assegurando resposta imediata a quem teve o exercício profissional dificultado. A Diretoria atuou diretamente em 85 casos judiciais e acompanha outros 233 processos de interesse da advocacia, além de mais de 50 reuniões com órgãos estratégicos do sistema de justiça e da segurança pública. Mais do que volume de trabalho, os números traduzem a confiança da advocacia pernambucana na resposta institucional da Ordem.



Nosso Estatuto prevê o desagravo público ao advogado ou advogada ofendido no exercício da função ou em razão dela. Nesta gestão, já promovemos desagravos em Bom Conselho, Vitória de Santo Antão, Petrolândia e Ouricuri. Um ato em favor da dignidade da advocacia que não deve ser confundido com medida punitiva contra a autoridade. Contra esta recaem as representações correcionais e criminais e, sobretudo, a inscrição no cadastro nacional de violadores de prerrogativas, que impede o ofensor de, mesmo aposentado, integrar os quadros da Ordem.



Também avançamos na atuação preventiva. Em 2026, a Diretoria conquistou espaço nos cursos de formação da Polícia Militar de Pernambuco para tratar de prerrogativas com soldados ainda em treinamento. Reprimir a violação já consumada é necessário, mas impedir que ela ocorra é melhor, e cultura institucional se constrói ensinando.



Na mesma linha, a Seccional enfrentou o golpe do falso advogado, com cartilha de orientação e articulação junto à Polícia Civil, que passou a designar delegados específicos para esses casos. Atuamos como amicus curiae no TCE-PE em favor da advocacia pública estadual e obtivemos, no TRT da 6ª Região, o reconhecimento do direito à sustentação oral presencial.

Defender as prerrogativas da advocacia é defender a cidadã e o cidadão que presam dela. Cada porta aberta no balcão, cada vista de autos assegurada, cada colega que trabalha sem constrangimento, se converte em direito efetivo na vida de alguém.



A OAB Pernambuco seguirá firme nessa missão, na certeza de que não há Estado Democrático de Direito com defesa amordaçada.



Ingrid Zanella, presidente da OAB-PE; Yuri Herculano, diretor de prerrogativas

