O sotaque é nosso

Uma nova novela da Rede Globo, exibida no horário das 18hs, com o simpático título de "La na minha terra", tem provocado críticas e comentários que não sei se justos ou injustos, até porque entre tantos pecados que já cometi, ser um fiel telespectador nunca foi um deles. Acompanhei, há muitos anos, com interesse e curiosidade, uma única novela, "O bem-amado", escrita por Dias Gomes e tendo como personagem principal o ator Paulo Gracindo, ambos já falecidos e deixando como legado alguns dos melhores momentos da televisão brasileira. E acho que fiquei por aí - até porque pelas minhas obrigações profissionais , as noites eram muito mais do trabalho do que desse trabalhador

Pois bem, não posso fazer juízo de valores sobre aquilo que desconheço. Trabalhei seis anos na emissora criada por Roberto Marinho, lembro que, no jornalismo, havia um padrão ético que era rigorosamente obedecido, custando o desligamento a quem o violasse. Mas, vale lembrar que eu integrava a equipe de Jornalismo, autônoma e independente, e que na época os valores sociais eram outros. Nos programas da emissora, fora do jornalismo, eram permitidas piadas racistas, homofóbicas, discriminatórias, sem qualquer limite ou censura. Chico Anisio, por exemplo, um dos maiores humoristas da televisão brasileira, criou personagens que não sobreviveriam sob os valores de hoje. Lembre-se aqui alguns dos "tipos" criados por Chico: "Popó", um velhinho que vivia totalmente fora do mundo, seria considerado hoje uma agressão aos idosos; "Alberto Roberto", um canastrão que tentava ser um astro da TV, não escaparia das críticas dos mais puritanos; o "Coronel Pantaleão", que mentia muito e recorria à mulher para referendar suas mentiras, fazia apologia aos velhos fazendeiros nordestinos, saudosos de um passado distante; um Pai-de-Santo gay e racista; um "coronel" que era permanentemente traído pela mulher; e tantos outros que expunham xenofobia, racismo, descriminação, desinformação, malandragem, desonestidade e sabe-se mais o que. Todos viam e ouviam Chico Anísio na televisão, ríam de sua criatividade e de seu talento, fechavam os olhos para as críticas impróprias, o preconceito, ninguém dizia nada, porque eram os valores da época. Estavam errados, mas eram aceitos.

Portanto, há quem diga, hoje, que a TV Globo usou e abusou da liberdade de formar e informar, de desrespeitar as minorias, de rasgar qualquer código de ética em busca de audiência. E essa nova novela, embora em escala menor, estaria apenas ratificando esses valores, ou a falta deles.

Na verdade, os autores e atores brasileiros - e não só da TV Globo - sempre foram Infelizes e incompetentes ao tentar imitar o sotaque e o modo de falar dos nordestinos. Não fosse o Brasil um país continental, onde os sotaques são muitos e são próprios, talvez isso não acontecesse. Um fazendeiro do Vale do São Francisco planta e colhe uma "tangerina"; essa fruta tem a mesma forma, o mesmo aroma e o mesmo sabor da "bergamota", plantada e colhida pelo fazendeiro gaúcho. Pois bem, os atores da TV Globo, quanto tentam imitar o sotaque dos nordestinos, fazem isso de forma canhestra, forçada, absolutamente falsa e quase sempre tentando diminuir o personagem que representam. Por que isso não acontece com os gaúchos? Ou com os paranaenses? E isso, esse preconceito embutido, com certa razão irrita como um todo o povo que eles tentam imitar a representar. E se dão mal.

Mais uma vez, repito que não costumo assistir novelas, não sei do que trata e como trata essa "Lá na minha terra", se alguns atores são nordestinos que tentam falar como sulistas, ou alguns sulistas que tentam imitar os nordestinos. Também não sei como os críticos do setor, na mídia em geral, elogiam ou criticam essa nova novela, que pelo horário em que vai ao ar, não é uma produção que lidera a audiência. Nem garante tanto faturamento para a emissora. Mas, seja qual for o destino e o futuro dessa história, a produção da emissora precisa lembrar que o telespectador de Porto Alegre, no Sul, é o mesmo de Boa Vista, no Extremo Norte, e ambos cultivam valores e sentimentos que carecem e exigem cuidado e respeito de quem escreve novelas, tentando se apossar de valores alheios, inclusive dos sotaques, porque eles são próprios, são motivo de orgulho e são inegociáveis. E isso nem a Inteligência Artificial modifica.

Ivanildo Sampaio é jornalista