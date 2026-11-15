Do preço do tomate ao ostracismo no Boicote

O conceito de boicote ou "ostracismo planejado" surge como uma ferramenta capaz de desidratar a autossuficiência dos poderes da República no Brasil

Lembrei-me outro dia da entrevista na televisão da ministra Cármen Lúcia. Havia sido confundida consigo mesma no corredor de um supermercado mineiro e descartada pela interlocutora por parecer humana demais para quem habitava o “Olimpo do Judiciário” - afinal, alegava a cliente, a verdadeira ministra jamais estaria ali, pois era "rabugenta demais e nem sequer comia tomates".



Recentemente, no balcão de um hortifrúti vi uma senhora eleger, como quem escolhe joias, dois acanhados tomates. Sentindo-se observada em seu ritual de escassez, justificou-se com dignidade: “Pois é, com esse preço vergonhoso, minha aposentadoria não permite encher o saquinho”.



Certamente, o tomate, no atual cenário socioeconômico brasileiro, revela-se uma metáfora da erosão do poder de compra. Mais do que um mero sintoma inflacionário, a instabilidade nos preços dos alimentos básicos expõe o abismo estrutural entre as necessidades da população e as prioridades conjunturais das elites políticas que integram os Três Poderes da República.



Promessas eleitorais pretéritas como o acesso à "picanha e à cervejinha", rapidamente perderam espaço na realidade fática. Longe de representarem uma ascensão no padrão de consumo, esses itens foram tragados pela deterioração econômica, integrando-se ao rol de privações de uma população que hoje luta para manter o básico.



Essa dinâmica inflacionária evoca, por analogia, um episódio da história fundiária do século XIX: a trajetória do militar britânico Charles Cunningham Boycott. Por volta de 1880, Boycott atuava como administrador de terras (land agent) para Lord Erne, um aristocrata latifundiário na Irlanda. Diante de condições de subsistência asfixiantes, a classe camponesa irlandesa converteu seu descontentamento em uma das primeiras formas modernas de resistência civil. O episódio ganhou as manchetes da imprensa britânica e escalou para uma crise de grandes proporções. Para preservar a colheita da propriedade do Lorde Erne, membros da organização protestante “Orange Order” voluntariaram-se para o trabalho de campo, escoltados por um contingente de mil soldados da “Royal Irish Constabulary”.

O resultado financeiro da operação revelou o absurdo da cegueira estatal: o governo britânico despendeu 10 mil libras esterlinas para proteger uma lavoura de batatas avaliada em 350 libras. Nascia, dessa crise, o conceito de "boicote" como estratégia de coerção pacífica: o ferreiro recusava-se a ferrar os cavalos do feitor; os carteiros retinham sua correspondência; as lavadeiras abstinham-se de seus serviços; o comércio local interrompeu o abastecimento e, nos bancos da igreja, os fiéis mantinham-se estrategicamente distantes. Consolidava-se, desse modo, um mecanismo paradigmático de resistência coletiva baseado no embargo social, operado à margem da violência física.



À semelhança da Irlanda oitocentista, a carestia no Brasil atual denuncia uma governança apartada da realidade material das classes populares, transmutando o acesso à alimentação em um front de resistência política. Daí decorre a atualidade do boicote como instrumento de desobediência civil — formulação teorizada por Henry David Thoreau, mas cujas matrizes filosóficas remontam à Antiguidade clássica, expressa na recusa de Antígona, na tragédia de Sófocles, em subordinar as leis divinas ao arbítrio legal do Rei Creonte.



O conceito de boicote ou “ostracismo planejado” surge como uma ferramenta capaz de desidratar a autossuficiência dos poderes da República no Brasil, neutralizando simultaneamente as funções governativa, legiferante e jurisdicional. Trata-se de colapsar a hierarquia estatal pelo silêncio operativo, momento em que a inércia social neutraliza a máquina pública. Sem o suporte logístico, as prerrogativas de Estado perdem tração prática. O carro oficial permanece na garagem, as cozinhas dos palácios desabastecidas e os sistemas informáticos inoperantes. É nessa paralisia que se descortina a vulnerabilidade de uma tecnocracia que se pretende autônoma, mas que padece de total dependência do corpo social que a sustenta.



Em última análise, quando a sociedade civil abdica de sua cooperação, implode a higidez desse arranjo artificial. Apartados do consenso democrático que lhes outorga autoridade legítima, o governante, o legislador e o magistrado despojam-se de sua soberania funcional. Sem o manto do Estado, transformam-se em indivíduos isolados em sua miserável insignificância.



Dayse de Vasconcelos Mayer é doutora em ciências jurídico-políticas.

