Código de Ética para magistratura

Em plena ditadura militar, que vigorou no Brasil de 1964 a 1988, quando a atual Constituição Federal foi promulgada, deu-se a aprovação da Lei Complementar nº 35, de 14.03.1979, com poucas alterações legislativas, disciplinando um conjunto de direitos e de obrigações relativamente à magistratura nacional, hoje em plena vigência. A referida Lei Complementar, além disso, regulamentou o funcionamento e as atribuições de todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive tratando da competência dos tribunais de justiça estaduais, federais e superiores, aqui incluída a missão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros.

É a Lei Complementar nº 35/1979, ainda, quem estabelece regras claras e precisas sobre as garantias do magistrado brasileiro (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos). A vitaliciedade significa que o magistrado não poderá perder o cargo, exceto com base em condenação pela prática de crime comum ou de responsabilidade, ou através de procedimento administrativo disciplinar instaurado e decidido pelo tribunal ao qual esteja o magistrado vinculado. A inamovibilidade diz respeito ao fato de que o juiz não pode ser removido ou promovido da sua jurisdição, sem o seu consentimento expresso. Por fim, a remuneração do magistrado não pode ser reduzida por lei ou por decisão judicial.

O recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de percentagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho ou julgamento, bem como o exercício de quaisquer atividades político-partidária, de forma comprovada, ensejam na perda do cargo, no âmbito do procedimento administrativo, com ampla defesa e contraditório. A função para o exercício de magistério superior, público ou privado, é autorizada a todos os magistrados, havendo compatibilidade de horário.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que "Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura". Ocorre, entretanto, que decorridos 38 anos da promulgação da Carta Magna, até hoje o Estatuto não foi aprovado, embora na gestão do ministro Ricardo Lewandowski um projeto de lei houvesse sido apresentado ao plenário do STF, até hoje não remetido ao Congresso Nacional. Bem por isso, continuamos adotando as regras da LC 75/79, de há muito defasada pelo tempo e que exige alterações profundas em suas disposições.

Com a criação do Conselho Nacional de Justiça, pela emenda constitucional nº 45, de 2004, houve quem imaginasse a sua aplicação aos membros do Supremo Tribunal Federal, coisa incoerente, pois como Corte Suprema, o STF não teria a missão de exercer o controle de todos os atos administrativos praticados pelo CNJ, como efetivamente acontece.

Com os relevantes problemas pessoais, éticos e morais recentes, envolvendo alguns ministros do STF, de todos conhecidos, o atual presidente da Corte, Edson Fachin, resolveu apresentar ao seu plenário um projeto denominado de "Código de Ética", que embora não apreciado pelos seus ministros, está próximo de ser examinado e votado pelos membros da Corte Maior.

Se eventualmente aprovado, suas disposições certamente serão ditadas por uma Resolução da Corte, quando, na realidade, se esperava que um novo Estatuto da Magistratura pudesse ser discutido e votado pelos seus ministros, mas submetido ao crivo do Congresso Nacional, a quem cabe transformar o projeto em Lei Complementar, revogando, assim, a arcaica e atual Lei Complementar nº 35/1979.

Nos parece, assim, que uma possível aprovação de um Código de Ética exclusivamente destinado aos ministros da Suprema Corte, terá muita dificuldade de ser aplicado, na prática, até porque nós, brasileiros, só somos obrigados a cumprir a lei e não atos normativos administrativo, mesmo provenientes da mais Alta Corte do País.

A aprovação imediata de um Estatuto da Magistratura Nacional, pelo Congresso Nacional, na forma do art. 93 da Constituição, seria uma corretiva solução no sentido de estipular os direitos e obrigações de todos os magistrados brasileiros, independentemente da hierarquia dos seus órgãos ou de cada função jurisdicional.

Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, advogado criminalista no escritório Frutuoso Advocacia



