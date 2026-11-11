Dívida pública e seu financiamento

Desde a confirmação da vitória eleitoral, o presidente Lula da Silva tem sido pressionado por assessores e pelos agentes econômicos a tomar decisões em relação à taxa de juros e à dívida pública. Entre os economistas, André Lara Resende brilhou com a proposta de adoção de meta de taxa de juros (Selic) em patamares baixos. Ele despertou entusiasmo em setores do PT-Partido dos Trabalhadores e muita crítica de vários outros economistas que advertiam para o risco de uma crise cambial e aceleração da inflação. Sem pretender entrar no debate, este artigo procura apenas levantar algumas ideias gerais sobre o tema.

O endividamento público é o resultado do crédito obtido pelos governos no passado para financiamento de despesas públicas, sendo, portanto, um recurso valioso para financiar as ações e projetos dos governos. Passa a constituir um problema apenas quando a dívida pública chega a 82% do PIB e salta, em quatro anos, de R$ 7,259 trilhões para R$ 10,946 trilhões, com um aumento de 10 pontos percentuais da relação Dívida/PIB. Os credores do governo, milhões de brasileiros que acumulam alguma poupança, se dispõem a financiar as despesas públicas com a expectativa de retorno futuro, que depende da taxa de juros que, por seu turno, flutua de acordo com o prazo e a avaliação de risco.

Do ponto de vista estratégico, mais importante que o endividamento é a avaliação do que foi feito com o crédito pretérito assumido pelos governos e quais os seus resultados na economia e na sociedade. Quando o crédito é utilizado para financiar investimento público e criar estímulos ao investimento privado, o PIB cresce (o denominador da relação dívida/PIB) neutralizando o aumento da dívida. Essa é uma dívida benéfico e sustentável. Nos governos Lula, o endividamento tem servido, principalmente, para financiar os gastos correntes e as transferências de renda que se traduzem em consumo e não investimento. O consumo do governo e das famílias cresceram, nas últimas décadas, mas a taxa de investimento tem flutuado em torno de ridículos 17% do PIB. A dívida sobe muito e o PIB se arrasta.

Importante lembrar, por outro lado, que o governo não está pagando a dívida, como se propaga. E não o faz, simplesmente, porque não tem dinheiro para isso, não sobra nada depois que executa as despesas primárias, apresenta déficit e não superávit primário. O que aparece no orçamento como Refinanciamento da dívida - R$ 2,185 trilhões em 2027 - é rolagem da dívida, troca dos títulos que vencem por outros com prazo maior e, eventualmente, até com taxas de juros mais altas. Portanto, estes trilhões são títulos da dívida e não recursos para despesas primárias. A dívida cresce com a taxa de juros, parte da qual atrelada à Selic (51% dos títulos públicos), mas ela é também resultado do endividamento: os credores cobram juros altos para a rolagem de uma dívida muito elevada. Então, o governo tem que realizar um superávit primário que permita resgatar parte dos títulos vincendos a cada ano. Para isso, pode aumentar a receita e/ou diminuir as despesas primárias, cada um com suas dificuldades e seus impactos. Um ajuste fiscal sério tem que enfrentar as restrições legais e políticas para implementar uma revisão das despesas obrigatórias que representam 91% do total das despesas primárias (Previdência Social e Pessoal e encargos comprometem 53,3% das despesas primárias). Para elevar a receita o governo pode promover um corte dos subsídios e incentivos fiscais, que representam R$ 612,8 bilhões de renúncia fiscal. Alguns devem ser mesmo eliminados, mas outros são importantes para estimular o investimento privado, como o Simples Nacional (21% de toda renúncia fiscal), que protege e incentiva pequenas e médias empresas, responsáveis por parcela significativa do emprego no Brasil.

O quadro fiscal é difícil, mas existem espaços para a redução das despesas e para a elevação da receita, com ajustes adequados e legítimos e reformas estruturais que gerem superávit primário consistente. Só assim o governo pode lidar com a crise fiscal e o endividamento sem necessidade de um experimento arriscado baseado em meta de taxa de juros, risco reconhecido pelo próprio Lara Resende.

Sérgio C. Buarque, economista



