A exceção duradoura

Após sete extenuantes anos de tramitação, o "Inquérito das Fake News" (Inq. 4781) foi enfim arquivado pela Presidência do STF. Deixa como legado procedimentos autônomos em um total de 104, distribuídos entre petições, investigações preliminares e cautelares.

No período que incluiu março de 2019, seu nascedouro, o Inq. 4781 surgiu com o fito de apurar gravíssimas ameaças à Corte e integrantes (não raro, também, respectivas famílias). O problema: com o tempo, o escopo de apuração foi se alargando. Do Inquérito brotaram mais de 1.600 Ações Penais. Agora, ao arquivá-lo, a Presidência do STF teve o zelo de anotar que o arquivamento não invalida provas, nem decisões, nem ações criminais regularmente iniciadas. Preservar o apurado é tão ou mais significativo do que encerrar a apuração por ser inconcebível eternizá-la, sem descartar seus achados.

Quando da instauração do Inq. 4781, o Brasil estava mergulhado na agenda política ultraconservadora, com forte sentimento antipetista e o Supremo se tornando o escoadouro da insatisfação de parte da sociedade com a anulação do trabalho da Operação Lava Jato. O Tribunal foi execrado e Ministros hostilizados. A ninguém impressionava se perguntar: e se o réu fosse eu?

Na senda jurídica, o Inquérito sempre foi mais incompreendido nos seus erros do que defendido em seus acertos. A principal crítica foi a de que convolou uma competência excepcional em permanente, o que é verdade, sobretudo em face de dois empecilhos: o acórdão da ADI 1.105-MC (a lei prevalece em matéria processual e o regimento, no funcionamento dos Tribunais, só pode editar norma processual se autorizado, o que foi suprimido em 1988); e a Lei 13.964/2019 (o regimento é subsidiário à lei; introdução do artigo 3º-A no CPP, seguindo-se os acórdãos das ADI's 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305). O Inquérito 4781 manteve, e aí o fez de modo contraditório, a sua própria compreensão ao lado da jurisprudência segundo a qual o Regimento Interno pode disciplinar a polícia interna do Tribunal, mas não instituir competência investigatória geral, nem afastar o juiz natural, nem o devido processo legal, nem a titularidade da ação penal pelo Ministério Público, nem ampliar a competência do artigo 102.

Tudo se deu com esteio no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo. A Portaria de abertura da investigação (69/2019) definiu a sua finalidade. Posteriormente, o Plenário considerou constitucional o procedimento (ADPF 572), afirmando que continuavam a vir à tona manifestações (inclusive por autoridades graduadas) de incitamento ao fechamento do Tribunal, ameaça de morte ou prisão de seus membros e desobediência a decisões suas. Nunca afirmou a ideia de uma investigação eterna. E assim porque, se o Estado dispõe dos instrumentos ordinários de apuração, estes devem voltar a ser usados, não cabendo a um Inquérito se prestar a continuar a atrair fatos autônomos.

O Inq. 4781 exerceu papel relevantíssimo na resistência democrática. Não é pouca coisa, nem a história deve desprezar isso. Paralelamente, porém, relativizou regra geral com efeitos duradouros, o que causou anomalias jurídicas, mormente consideradas as responsabilidades de quem não possui foro por prerrogativa de função. Não é o ambiente ideal, pois institucionaliza um efeito bumerangue contra o próprio cidadão. Diante do agora noticiado arquivamento, a manifestação da OAB nos traz o mais adequado e certeiro dos vereditos: "Nenhuma investigação pode se prolongar indefinidamente, ampliar sucessivamente seu objeto ou comprometer o direito de defesa".

Com a saída de cena do Inq. 4781, retoma-se o que disse, em 1790, John Philpot Curran em discurso antológico: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O aprendizado dos últimos sete anos deixa como legado essa lição, e, por isso, junto das críticas (quando contextualizadas), há que se prestar algum reconhecimento. O Inq. 4781 não combateu o bom combate à toa, mas, com certeza, chegou a hora de se despedir.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado



