Tecnologia para levar a proteção especializada às mulheres de todos os municípios de Pernambuco

A violência doméstica não escolhe endereço. Acontece na capital, na Região Metropolitana, nas cidades de médio porte e também nos menores municípios do interior. Para a mulher que sofre a violência, o lugar onde ela vive não torna a situação menos grave. E não pode determinar a qualidade da resposta que receberá do Estado.

É diante desse desafio que a Polícia Civil de Pernambuco dá mais um passo em seu processo de transformação tecnológica. A proposta é usar inteligência e análise de dados para levar o conhecimento acumulado pelas equipes especializadas no enfrentamento à violência contra a mulher a todo o território pernambucano, inclusive aos municípios que não contam com uma Delegacia da Mulher.

Nesse trabalho, a tecnologia não vem para substituir o policial. Vem para ampliar sua capacidade de perceber, priorizar e decidir.

Um boletim de ocorrência de violência doméstica vai muito além do simples registro de um fato. É na narrativa que muitas vezes aparecem sinais de que aquela situação pode se agravar: uma ameaça de morte, a presença de arma de fogo, episódios de estrangulamento, perseguição insistente, descumprimento de medida protetiva ou uma escalada de agressões. Quando centenas ou milhares de ocorrências precisam ser examinadas, identificar rapidamente os casos que exigem atenção urgente se torna um desafio.

É justamente nesse ponto que a tecnologia pode fazer diferença.

A proposta é oferecer ao Departamento da Mulher ferramentas capazes de analisar grandes volumes de registros e auxiliar na identificação de fatores de risco relacionados à violência doméstica. O modelo em desenvolvimento utiliza os critérios do Formulário Nacional de

Avaliação de Risco e permite organizar as ocorrências a partir de elementos que merecem maior atenção policial. O material técnico do projeto prevê, por exemplo, tratamento prioritário para indicadores especialmente graves, como arma de fogo, estrangulamento e ameaça explícita de morte.

Na prática, isso abre uma possibilidade importante: transformar conhecimento especializado em capacidade institucional distribuída.

Pernambuco reúne realidades territoriais muito diferentes, e nem todos os municípios dispõem de uma unidade especializada de atendimento à mulher. Mas uma ocorrência registrada em uma delegacia não especializada não deve ficar distante do conhecimento, dos critérios de análise e da experiência construída por quem trabalha diariamente com esse tipo de violência.

A tecnologia permite aproximar essas duas pontas.

Um policial que atua no interior poderá contar com instrumentos capazes de chamar sua atenção para fatores críticos presentes em determinado registro. O Departamento da Mulher, por sua vez, poderá ter uma visão mais ampla do fenômeno, identificando reincidências, concentrações territoriais de ocorrências e situações que precisam de atenção prioritária.

O projeto prevê recursos para visualizar a distribuição dos casos por municípios e comarcas, consultar registros e seus marcadores de risco, realizar análises territoriais e identificar autores reincidentes e vítimas recorrentes.

Isso muda uma lógica importante. Não é preciso esperar que exista uma estrutura especializada fisicamente presente em cada município para que esse conhecimento possa ser compartilhado. A tecnologia ajuda a fazer a especialização chegar até o município.

Nenhuma ferramenta, evidentemente, substitui a avaliação da autoridade policial, a investigação, o acolhimento da vítima ou o trabalho da rede de proteção. A decisão continua sendo humana. A tecnologia entra como apoio, ajudando o profissional a lidar com um volume muito maior de informações e trazendo à sua atenção elementos cuja identificação, de outra forma, poderia exigir horas de análise manual.

O próprio fluxo operacional previsto para a ferramenta parte dessa premissa. A tecnologia auxilia na triagem e na identificação dos marcadores de risco. Cabe à autoridade policial analisar o caso e decidir as medidas adequadas, seja a instauração de inquérito, a solicitação de medida protetiva ou a adoção de outras providências cabíveis.

Há ainda uma questão que não admite concessões: a segurança da informação. Dados relacionados a vítimas de violência doméstica estão entre as informações mais sensíveis sob responsabilidade do Estado. Por essa razão, a arquitetura do Radar FONAR foi projetada para processamento local, sem envio de relatos, dados pessoais ou números de boletins de ocorrência para serviços externos ou para a internet.

Modernizar a segurança pública não é simplesmente comprar computadores ou adotar a tecnologia mais recente. É usar a tecnologia para enfrentar problemas concretos da sociedade.

Neste caso, a questão que buscamos responder é objetiva: como fazer o conhecimento especializado no enfrentamento à violência contra a mulher chegar a todo o território de Pernambuco?

Nossa resposta passa pela combinação de pessoas, conhecimento policial, dados e tecnologia.

Queremos que uma ocorrência registrada em qualquer município receba a atenção que sua gravidade exige. Que nossos policiais tenham melhores condições de identificar rapidamente os casos de maior risco. E que o Departamento da Mulher disponha de instrumentos para transformar sua experiência acumulada em inteligência capaz de apoiar a atuação de toda a Polícia Civil.

Quando se trata de proteger uma mulher em situação de violência, a distância entre o município onde ela vive e uma unidade especializada não pode definir a qualidade da resposta do Estado.

A tecnologia deve servir justamente para encurtar essa distância,

Thiago Pinto Uchôa de Araújo, diretor de Tecnologia da Polícia Civil de Pernambuco

