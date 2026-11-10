O retrato do poder local é de rara franqueza. O coronel dispõe da polícia, da magistratura, do vigário e do prefeito.........................

Em 1909, a Livraria Econômica, de Manoel Nogueira de Souza, pôs à venda no Recife o terceiro volume da coleção Vida Pernambucana, anunciada como uma série de romances "verídicos e de atualidade" sobre "fatos ocorridos em nosso meio social". A contracapa dava os dois primeiros títulos como esgotados ou quase. O terceiro era O Manda-Chuva, assinado por Luiz Renato. Teve uma única edição e nunca voltou às livrarias. Merece ser reaberto.

O enredo é de folhetim. Beatriz, filha do coronel Panta, chefe político de um município do interior, reencontra José Antônio, o menino que ela ajudara a fugir do tronco e que volta rico do Sul, com outro nome. O interesse, porém, está no que o "romance de atualidade" permitia: dar forma de ficção ao que os jornais noticiavam, para leitores capazes de reconhecer cenários e personagens. A seca, as santas missões, o frade de sotaque estrangeiro que atribui a estiagem aos "nova-seitas", o pastor de ascendência americana, a beata da Conferência de São Vicente de Paulo, o motim que termina em mortes. Nada disso era remoto. Frei Celestino de Pedavoli, idealizador da Liga contra o Protestantismo (1902), promovera em 1903 queimas de Bíblias protestantes no pátio da Penha, no Recife. Luiz Renato escrevia sobre o presente.

E escrevia sem ingenuidade. A intolerância, no livro, serve ao balcão e ao voto: a beata quer arruinar o comerciante maçom que faz concorrência ao marido, e o coronel deixa a turba agir porque o homem não vota com ele. "Quem não é por mim é contra mim."

O retrato do poder local é de rara franqueza.

O coronel dispõe da polícia, da magistratura, do vigário e do prefeito; seus moradores são um "rebanho de eleitores"; em seu território, diz, não consente oposição. Na antiga senzala vivem "trabalhadores alugados, não menos e talvez mais escravizados" que os cativos de antes. O tronco segue de pé anos depois da Abolição. Joaquim Velho, ex-escravo, viu um filho morrer de castigos e outro ser "vendido para o café". O livro registra ainda a feira, a viola, os cantadores de desafio e os insultos raciais trocados em verso.

É no território que o romance mais ensina. O "outro Pernambuco" de Luiz Renato não é o sertão isolado das imagens fáceis. É uma zona de passagem, entre o agreste e as terras de criação, onde a engenhoca convive com o gado e a mandioca, não longe da divisa com Alagoas. A seca põe esse espaço em movimento: milhares descem dos povoados para a cidade das missões, atrás de milagre e de comida. O trem traz o missionário; o coronel telegrafa às autoridades vizinhas e vai ao Palácio pedir uma cadeira de deputado para o genro; Beatriz passa do Carnaval à Quaresma no Recife; mercadorias e romeiros chegam de Alagoas. O fugitivo alcança o litoral, embarca em Barreiros para a capital e volta "guasca", enriquecido no extremo Sul. O narrador nota que as linhas férreas vão levando ao interior as cornijas da arquitetura moderna, enquanto a casa-grande conserva a feição pesada do século anterior. Trilho e tronco, vizinhos de porta.

Há limites, claro. O olhar é o de um letrado da capital, que chama os romeiros de "gentalha" e "semisselvagens". Esse preconceito também é documento: mostra como o Recife enxergava o interior. Ler O Manda-Chuva hoje é perguntar quantos Pernambucos cabiam no estado de 1909, e quantos ainda cabem. Uma reedição comentada devolveria aos leitores um livro que teve uma só chance. A coleção pede o mesmo cuidado: o volume anterior, O Homem da Fábrica, promete pelo título outro pedaço da vida pernambucana que ainda não lemos.

Dirceu Marroquim, doutor em História pela USP e Diretor do Museu da Cidade do Recife.



