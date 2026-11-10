Lições das "duas" eleições presidenciais

É quase consenso que tivemos duas eleições bem diferentes no Brasil no espaço de 21 dias, entre 4 e 25/10/2026. Trata-se, principalmente, de como a população se apropriou do processo eleitoral no segundo turno, revertendo o resultado final. No final da pré-campanha, publiquei um artigo neste jornal com o título “Os sem Programa”, destacando a falta de mobilização para a elaboração dos Programas de Governo, tanto no plano federal quanto no estadual. Lembrei que a tradição da esquerda era criar grupos de trabalho temáticos que mobilizavam um grande número de profissionais e que, para além da elaboração de documentos técnicos, propiciavam o aquecimento das mobilizações em auditórios e nas ruas.

O final desse processo geralmente culminava com uma apresentação pública de todas as propostas que haviam sido discutidas, ocasião em que havia o pronunciamento do candidato majoritário sobre seus compromissos com aquelas propostas. É importante ter presente que, em uma democracia representativa, a essência são as eleições, mas a democracia também depende do envolvimento coletivo da sociedade em campanhas construídas com debates públicos que traduzam os objetivos reais das candidaturas. Do contrário, cai-se na apatia e no desalento.

Uma campanha feita apenas por especialistas em marketing pode vencer eleições, mas também gerar desalento político, que foi a marca do primeiro turno da última eleição. Na verdade, na primeira rodada, pode-se dizer que não houve campanha de massa nos estados para Presidente da República.

A esquerda se burocratizou, ficou ancorada no aparelho ou nos grupos digitais ou, como a classificou o criativo poeta Marcelo Mario Melo, que em um poema, afirmou: a esquerda deixou de produzir esperança no cotidiano e se tornou uma “esquerda bienal”, ou seja, aparece a cada dois anos, em função do calendário eleitoral.

Quem acompanhava pela imprensa, no primeiro turno, a agenda dos candidatos sempre lia sobre visitas a prefeitos ou participações em alguns dos tradicionais comícios “chapa branca”. Não se trata de buscar culpados ou de afirmar que a esquerda não estava representada pelos melhores quadros, mas de reconhecer o clima produzido pelos cargos de confiança ou pelas fabulosas emendas parlamentares.

Segundo matéria da UOL — “Os bastidores da Virada e o Caminho para Lula 4” —, interlocutores muito próximos ao presidente afirmaram que, logo depois da contagem dos votos, na noite do dia 4 de outubro, Lula mantinha uma grande serenidade, sem deixar de afirmar que aquela teria sido a campanha mais desorganizada de que havia participado.

Arguto, percebeu que o problema não era a campanha em si, mas um conjunto de nuances anteriores que vinham moldando a concepção de quase toda a esquerda. Tanto é que, já em sua primeira avaliação do certame, apontou não apenas para a necessidade de uma nova equipe, mas, principalmente, para a descentralização e a mudança no discurso da campanha.

Uma mudança muito mais significativa estaria acontecendo em uma esfera distante da avaliação perplexa do comando da campanha. Nessa mesma noite, em uma troca de telefonemas entre dois jovens estudantes, sem cargos na UNE e perplexos com o que consideravam a proximidade do caos no país, simplesmente disseram: “Precisamos fazer um ato”. E, na manhã de 5 de outubro de 2026, estudantes da Universidade Federal Fluminense ocuparam o campus e, de lá, caminharam por Niterói com cartazes a favor da educação, contra Flávio e em apoio a Lula.

A reação do movimento estudantil brasileiro aos resultados do primeiro turno das eleições presidenciais de 4 de outubro de 2026 constituiu um dos acontecimentos políticos relevantes do período entre os dois turnos. Iniciada nas universidades, a mobilização rapidamente alcançou escolas secundárias, ruas, praças e espaços públicos de diferentes regiões do país.

Em Pernambuco e no Nordeste, a mobilização estudantil ganhou expressão regional e rapidamente se transformou em um sentimento compartilhado por outras camadas da população, destacando-se a participação de professores, sindicatos e movimentos sociais. Houve uma articulação real com outros setores organizados da sociedade, o que se traduziu pelo aumento expressivo de votos entre aposentados e pela diminuição da abstenção ocorrida no primeiro turno. É importante reconhecer a mudança que houve na estratégia digital da campanha, que atingiu milhões de pessoas com o chamado Exército do Lula.

No entanto, a lição mais importante dos acontecimentos que culminaram com a virada foi reconhecer que era preciso a campanha se sintonizar com o sentimento de repulsa ao autoritarismo e às práticas sociais predatórias do grupo bolsonarista. Mesmo ainda não se tendo a dimensão da influência eleitoral quantitativa das movimentações estudantis, sua dimensão política e organizativa está claramente documentada, refletindo a sinergia que influenciou os votos mobilizados no segundo turno.

Os partidos de esquerda devem ter refletido sobre o fato de que não é possível continuar como “organizações bienais”. Ao contrário, a juventude estudantil passa a atuar por fora dos partidos, como protagonista de uma mobilização nacional que associa a defesa da educação pública à participação real na disputa eleitoral. Ou seja, a sociedade assume o protagonismo, sem esperar pela lógica burocrática dos partidos.

Para efeito de uma investigação mais profunda, pode-se já aventar que um novo ciclo de intervenção social que ocorreu no Brasil está ocorrendo também em outros países do Ocidente.



José Arlindo Soares, sociólogo, presidente do Centro de Estudos Josué de Castro.

