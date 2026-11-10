COP31: Das intenções às concretizações

O desafio da COP31 será o de criar, num contexto geopolítico adverso, condições para que os compromissos assumidos se traduzam em medidas concretas

A 31ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), que acontece até 20 de novembro de 2026, no Expo Center de Antália, na Turquia, constitui um momento decisivo para a comunidade internacional assumir uma abordagem mais pragmática à ação climática, centrando os esforços na execução dos compromissos assumidos, na mobilização dos recursos necessários e na avaliação dos progressos efetivamente alcançados. O encontro dará continuidade às discussões da COP30, realizada em 2025, em Belém, capital paraense, que colocou a Amazônia no centro do debate climático.

As expectativas para a COP31 estão focadas na aceleração da redução das emissões, na eletrificação da economia, na expansão das energias renováveis, no reforço da adaptação climática e na mobilização de recursos financeiros, sobretudo para os países mais vulneráveis. Estas expectativas incluem ainda progressos na operacionalização dos compromissos de financiamento e na tradução das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC, metas climáticas definidas por cada país), em políticas, investimentos e medidas setoriais efetivas.

Contudo, persistem dificuldades estruturais. Os compromissos nacionais continuam aquém do necessário para limitar o aquecimento global a 1,5°C, e a dependência dos combustíveis fósseis e a insuficiência do financiamento condicionam a transição. A essas dificuldades, somam-se a fragmentação geopolítica, as tensões comerciais, os conflitos, as prioridades de segurança energética, fatores que no seu conjunto agravam as dificuldades na construção de consensos e na mobilização de recursos.

Após 30 conferências climáticas, é pouco provável que uma única COP produza, por si só, uma mudança estrutural imediata e profunda, sendo mais plausível um cenário de avanços graduais, compromissos de coligação e iniciativas de implementação diferenciadas. A experiência acumulada ao longo de três décadas de negociações climáticas mostra que os acordos internacionais, por si só, não garantem mudanças estruturais.

O desafio da COP31 será o de criar, num contexto geopolítico adverso, condições para que os compromissos assumidos se traduzam em medidas concretas, reforçando a cooperação entre governos, empresas e instituições e afirmando a ação climática como uma prioridade estratégica.

Filipa Malafaya , graduada e doutora em engenharia civil, além de consultora em projetos de sustentabilidade e CEO da Somos 360° Soluções Integradas.



