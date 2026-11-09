O voto anti-autoritário no Brasil e no mundo

Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno na liderança, com 47% dos votos válidos. O país votou claramente à direita. Nada disso, porém, é uma novidade. O primeiro turno mostrou que a direita está organizada e consolidada no país, uma tendência já anunciada ainda nas eleições de 2022.

Três semanas depois, outro recado igualmente claro: Lula protagonizou a primeira virada de segundo turno da história das eleições presidenciais brasileiras. Vencendo por 4,4 milhões de votos, deixou a impressão de que, se a campanha durasse mais, a diferença seria ainda maior. Além dos milhares de brasileiros que saíram de suas casas em uma mobilização histórica nas ruas, resultando na queda dos níveis de abstenção, uma surpresa: o mesmo eleitor que votou à direita em 4 de outubro negou a Presidência à família Bolsonaro poucas semanas depois.

A ciência política distingue duas formas de punir o mau governo e o comportamento desviante de políticos. A primeira é o voto, no que se convencionou chamar de accountability vertical, ou responsabilização eleitoral: os eleitores, de baixo para cima, retiram do poder quem governou mal. A segunda é a accountability horizontal, exercida por outros poderes e instituições de controle (tribunais, Ministério Público, Poder Legislativo) por meio dos freios e contrapesos constitucionais.

Nos últimos anos, o Brasil foi tratado por especialistas como um caso de sucesso de resiliência democrática, pela forma como suas instituições e elites lidaram com a ameaça autoritária de Jair Bolsonaro. Steven Levitsky, professor de Harvard e coautor do best-seller "Como as democracias morrem", cansou de repetir que as instituições brasileiras se saíram melhor do que as americanas. Daron Acemoglu, do MIT e Nobel de Economia de 2024, ratificou a declaração em diversas entrevistas. Ambos os pesquisadores, porém, falavam de responsabilização horizontal: o TSE que tornou Bolsonaro inelegível e o STF que o condenou por tentativa de golpe. Então, onde está a verticalidade do povo?

Nas últimas semanas, ela apareceu, e não só aqui. Na Sérvia, em 25 de outubro, uma lista nascida dos protestos estudantis derrotou o partido de Aleksandar Vui, no poder havia 14 anos. Nos Estados Unidos, destino do voo que Flávio Bolsonaro tomou dois dias depois de perder, sem reconhecer a derrota, as eleições de meio de mandato de 3 de novembro foram um desastre para Donald Trump. Que o partido do presidente perca cadeiras é quase regra; surpreendem o tamanho e a geografia da derrota. Os democratas retomaram a Câmara, viraram sete cadeiras no Senado e venceram em redutos republicanos: o Texas deu ao partido a primeira vitória estadual em mais de 30 anos, o Kansas elegeu o primeiro senador democrata desde 1932 e, na Carolina do Sul, onde Trump vencera por mais de 17 pontos em 2024, a candidata que ele apoiou pessoalmente perdeu. Trump pediu aos eleitores que votassem como se ele estivesse na cédula. Eles votaram. E elegeram mulheres, indígenas e imigrantes.

A cientista política Pippa Norris resumiu o resultado numa frase: a democracia americana estava na cédula. Na AP Voter Poll, com quase 80 mil eleitores, 39% apontaram a economia como o problema mais importante do país e 32%, o estado da democracia, muito à frente de imigração (14%), saúde (8%), política externa (4%) e crime (3%). Cerca de oito em cada dez eleitores que escolheram a democracia votaram em democratas. No entanto, é preciso parcimônia. A economia veio em primeiro lugar, e cerca de seis em cada dez eleitores atribuem a alta de preços às políticas de Trump: tarifas, guerra no Irã, gastos exorbitantes em armas, a promessa não cumprida de baratear a vida. A realidade é multicausal, e a inflação provavelmente foi o fator principal. Mas as duas coisas não competem entre si. Democracia e economia por vezes são dois indicadores que andam juntos. O eleitor que paga mais caro no supermercado está menos disposto a relevar um presidente que, para seis em cada dez votantes, põe os próprios interesses acima dos do país. A crise econômica não substitui a preocupação democrática; ela a potencializa.

Isso toca um debate caro à ciência política. Milan Svolik argumenta que, em sociedades polarizadas, eleitores aceitam trocar princípios democráticos por interesses partidários: o custo de votar no adversário fica tão alto que se perdoa o autoritário do próprio campo. Num experimento com eleitores americanos, Graham e Svolik (2020) estimaram que apenas 3,5% puniriam um candidato do próprio partido por violar normas democráticas. Formou-se, assim, o consenso de que a polarização enfraquece a accountability. Estudou-se pouco, porém, onde esse efeito acaba. A punição de 2026 não veio dos republicanos fiéis, mas da franja que Trump havia conquistado em 2024 (jovens, hispânicos, eleitores de baixa renda), que voltou aos democratas. É justamente a margem de que fala Svolik: a democracia polarizada depende de uma minoria pouco presa às identidades partidárias. Em tempos de inflação, essa minoria cresce e decide.

De volta ao Brasil, o feito é ainda mais notável. A América Latina vive uma onda à direita, e o mundo inteiro, um humor anti-incumbente: governos têm sido punidos nas urnas, ao contrário de tempos em que governar trazia vantagem eleitoral. Nada disso foi suficiente para evitar a vitória de Lula - ou, melhor, a derrota do bolsonarismo. A rejeição a ele foi mais forte que todos esses ventos. E o que então explica o antibolsonarismo?

O indício mais forte está nas próprias urnas: o eleitor que deu ao PL sua maior bancada não rejeitou ideias de direita; rejeitou o sobrenome associado a uma tentativa recente de golpe de estado. As pesquisas apontam na mesma direção. Em julho de 2025, o Datafolha mostrou que 61% dos brasileiros não votariam de jeito nenhum em quem prometesse livrar Bolsonaro e os condenados do 8 de Janeiro de punição; só 19% votariam com certeza. Depois da condenação, 54% se disseram contrários à anistia ao ex-presidente. Falando de urna eletrônica, mais de 50% dos brasileiros acreditam que as eleições foram limpas e justas, segundo a pesquisa Quaest de novembro de 2026. Ao longo da campanha, a rejeição a Flávio superou a de Lula.

O desfecho reforçou o diagnóstico. O candidato derrotado falou em anular a eleição e deixou o país. Na primeira pesquisa Quaest após o segundo turno, 89% dos brasileiros disseram ter sabido da viagem de Flávio aos Estados Unidos, o evento de maior conhecimento dos últimos anos, segundo o CEO do instituto, Felipe Nunes. Entre eles, 60% avaliam que Flávio reagiu mal ao resultado, 15 pontos acima da reprovação à reação de Jair Bolsonaro à derrota de 2022. O brasileiro parece ter ficado menos tolerante com o autoritarismo.

A democracia vai além da norma; é útil. O sistema permite que maus governantes sejam punidos e afastados do poder; que a população vá às ruas protestar contra a alta de preços; que manifeste suas opiniões sobre a Suprema Corte nas redes sociais e que decida na urna qual projeto de governo lhe é mais vantajoso. O estado da economia é relevante porque a democracia permite que a menor das flutuações seja rechaçada pela opinião pública. É preciso olhar para o regime democrático como uma ferramenta que facilita a vida dos indivíduos, de maneira que abrir mão do sistema gera um custo alto demais. Bolsonarismo e trumpismo apostaram que o eleitor abriria mão dessa ferramenta por afinidade ideológica. Em outubro e novembro, eleitores ao redor do mundo mostraram que não abrem mão do poder de cobrar a conta de seus governantes.

Alan Cavalcanti e Cecília França, cientistas políticos da Universidade Federal de Pernambuco

