Registro a convicção de que o caminho está pronto para, em 2030, o Arco Viário Metropolitano tornar realidade 75 km de via estrutural

Em 2016, foi publicado um artigo de minha autoria no Jornal do Commercio, denominado "O Arco e a APA", contemplando uma visão focada no entendimento referente aos dois componentes, bem como a indicação do que e como fazer para a implantação do Arco Metropolitano. Hoje, 10 anos depois, retorno ao Arco e à APA - Área de Proteção Ambiental Aldeia-Beberibe, objetivando mais uma vez tratar da relevância da intervenção urbana, tendo em vista que a afirmação do Arco está contida nas obras em andamento pelo Governo de Pernambuco.

Importa reconhecer os equívocos que tratam do tema, apesar dos esclarecimentos e, mais ainda, das múltiplas contribuições acerca do Projeto para o desenvolvimento do território pernambucano. Neste sentido, deve-se olhar para trás e registrar, por exemplo, que o Arco surgiu em 1997 nos primeiros desenhos da FIDEM, sendo em 2010 incorporado ao Plano de Manejo da APA e, na sequência, em 2012, reconhecido formalmente como parte deste Plano.

Após esta fase, segue uma longa trajetória de movimentos frustrados repetidamente, como estudos, projetos e debates, incorporando variáveis econômicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Curiosamente, de tempos em tempos ressurge o debate, se incorpora o contraditório e se esquece do tema.

Entretanto, após 30 anos, temos o Arco Viário em obras, no seu trecho Sul - BR 101 / BR 232 (trecho 3). No seu trecho Oeste, da BR 232 / BR 408 (trecho 2), em processo de modelagem da licitação.

Resta o trecho Norte, da BR 408 / BR 101 (trecho 1), em processo de análise de alternativas do traçado. Neste sentido, se faz urgente concluir estudos e iniciar as obras, posto que inconcluso, o Arco Viário se apresenta entre São Lourenço da Mata e Igarassu, resultando para o Arco feito, um produto modelado para as "rodovias-fantasma", existentes por esse Brasil afora.

Temos duas alternativas em análise para o Trecho 1. A primeira atravessando a APA ALDEIA-BEBERIBE, contemplando a extensão de 16 km por dentro do perímetro da APA, dos quais apenas 4,5 km de extensão de via a retirar da Mata pertencente ao Exército, através de compensação ambiental. Esta alternativa percorre uma estrada de terra que se encontra com o Distrito de Chã de Cruz, em Aldeia. A segunda alternativa segue no sentido de Araçoiaba, acrescendo cerca de 22 km de extensão na via, e afastando a proximidade da borda de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e Itapissuma, além da elevação de custos da obra, amplia os custos de transporte, tempo e combustível.

Trata-se de uma evidência como melhor alternativa adotar a passagem por Aldeia, visto que a compensação ambiental resultará na retirada da cana de açúcar da borda da Barragem Botafogo para o plantio da Mata Atlântica. E ainda em Chã de Cruz, as habitações precárias em construção crescente sobre a Mata do CIMNC/Exército serão objeto de construção de habitação de interesse social.

Concluindo o novo artigo, registro a convicção de que o caminho está pronto para, nos próximos quatro anos, em 2030, o Arco Viário Metropolitano tornar realidade 75 km de via estrutural dentro da Região Metropolitana.

Paulo Roberto de Barros e Silva, desenhista.



