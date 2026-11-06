Na era da IA, até a checagem precisa de contexto

Uma fotografia de um candidato, um vídeo de poucos segundos ou um áudio encaminhado por alguém conhecido podem parecer provas incontestáveis.

por João Pedro Bezerra de Melo Teixeira de Lima e Maria do Carmo Soares de Lima
Na era da IA, até a checagem precisa de contexto

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Com a inteligência artificial, porém, ver e ouvir já não bastam para confirmar que algo aconteceu. Nas eleições, essa mudança amplia a responsabilidade de quem produz, compartilha e verifica informações. Também exige uma pergunta menos óbvia: como sabemos o que sabemos sobre a desinformação?
Um estudo sobre os registros do Fato ou Boato, plataforma da Justiça Eleitoral, e do Aos Fatos, organização jornalística independente, ajuda a responder. A pesquisa examinou publicações entre 2022 e agosto de 2026: 228 registros do primeiro acervo e 541 do segundo. No Aos Fatos, 122 checagens tinham a marcação editorial de inteligência artificial e 419 compunham o grupo de comparação, denominado tradicional. O objetivo foi compreender as características desses registros e os limites de usá-los para conhecer o fenômeno.
O resultado mais direto aparece nos veredictos do Aos Fatos. Entre as checagens associadas à IA, 121 de 122, ou 99,2%, receberam a classificação “falso”. No grupo tradicional, foram 339 de 419, ou 80,9%. A diferença ajuda a entender a natureza dos materiais selecionados: uma cena fabricada e apresentada como acontecimento real tende a receber uma classificação diferente daquela atribuída a um fato verdadeiro divulgado com contexto incompleto ou distorcido.
Esses percentuais, entretanto, não significam que 99,2% de tudo o que se produz com inteligência artificial seja falso. Tampouco medem a quantidade de desinformação que circula no país. As organizações escolhem o que verificar, segundo sua atuação e seus critérios editoriais. Uma coleção de checagens registra aquilo que entrou no campo de visão de seus responsáveis; não representa automaticamente o universo das mensagens recebidas pelos eleitores.
Outra diferença envolve os assuntos registrados. Termos ligados às urnas e ao processo de votação apareceram em apenas 0,8% das checagens de IA, contra 28,4% das tradicionais. Isso não autoriza concluir que a IA deixou de ameaçar a confiança no sistema eleitoral. O grupo tradicional reúne principalmente publicações ligadas às eleições de 2022, quando esse assunto teve destaque. Parte do contraste pode decorrer da comparação entre períodos e critérios de coleta distintos.
A pesquisa também encontrou diferenças nos formatos dos conteúdos, mas a interpretação mudou conforme as palavras e os trechos utilizados para classificá-los. Examinar apenas títulos produziu resultados diferentes de examinar o texto completo. A hipótese de que as checagens de IA seriam necessariamente mais audiovisuais não resistiu a todas as verificações. A aparente diferença na proximidade das eleições também desapareceu quando os grupos foram comparados em janelas temporais equivalentes.
No Fato ou Boato, nenhum registro foi identificado como associado à IA pelo procedimento adotado. A ausência de uma marcação específica na plataforma, contudo, impede transformar esse resultado em prova de inexistência do problema. É como procurar um assunto numa biblioteca cujo catálogo não possui aquela categoria: não encontrar a etiqueta é diferente de demonstrar que o conteúdo não existe. A própria organização dos acervos condiciona o que pesquisadores e cidadãos conseguem enxergar.
A principal contribuição do estudo é mostrar que combater a desinformação exige tanto verificar conteúdos quanto tornar transparentes os caminhos dessa verificação. Acervos mais claros e organizados permitem comparar resultados e acompanhar mudanças. A classificação automatizada pode ajudar, mas as regras utilizadas ainda precisam de validação humana. Para o leitor, permanece uma orientação prática: buscar a publicação original, conferir a data, consultar as fontes e resistir à pressa de encaminhar uma mensagem apenas porque ela confirma uma convicção.
O debate da Globo de 23 de outubro de 2026 oferece um exemplo dessa cautela. A imagem compartilhada, atribuída ao Ranking dos Políticos, apresenta somente o primeiro bloco: nove alegações de Lula, com três verdadeiras, cinco imprecisas e uma falsa; e cinco de Flávio Bolsonaro, todas classificadas como verdadeiras. A Folha de Patrocínio reproduziu esses números, mas informou não ter refeito a verificação das 14 alegações [1]. Já o balanço completo publicado pelo Ranking reúne 137 afirmações: para Lula, 28 verdadeiras, 26 imprecisas e nove falsas; para Flávio, 48 verdadeiras, 21 imprecisas e cinco falsas [2]. Portanto, os percentuais da imagem não resumem todo o encontro, nem são uma classificação da própria Globo. A checagem pode qualificar o debate público quando expõe as falas, as fontes e os critérios; transformada em placar sem contexto, pode induzir a conclusões que o recorte não sustenta.
Fontes do parágrafo final (consultadas em 24/10/2026):
[1] Folha de Patrocínio, 23/10/2026. https://folhadepatrocinio.com/noticias/checagem-do-debate/
[2] Ranking dos Políticos, 23/10/2026. https://ranking.org.br/en/articles/checagem-debate-lula-flavio-bolsonaro-globo-2-turno-2026


João Pedro Bezerra de Melo Teixeira de Lima
Maria do Carmo Soares de Lima

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