Na era da IA, até a checagem precisa de contexto

Com a inteligência artificial, porém, ver e ouvir já não bastam para confirmar que algo aconteceu. Nas eleições, essa mudança amplia a responsabilidade de quem produz, compartilha e verifica informações. Também exige uma pergunta menos óbvia: como sabemos o que sabemos sobre a desinformação?

Um estudo sobre os registros do Fato ou Boato, plataforma da Justiça Eleitoral, e do Aos Fatos, organização jornalística independente, ajuda a responder. A pesquisa examinou publicações entre 2022 e agosto de 2026: 228 registros do primeiro acervo e 541 do segundo. No Aos Fatos, 122 checagens tinham a marcação editorial de inteligência artificial e 419 compunham o grupo de comparação, denominado tradicional. O objetivo foi compreender as características desses registros e os limites de usá-los para conhecer o fenômeno.

O resultado mais direto aparece nos veredictos do Aos Fatos. Entre as checagens associadas à IA, 121 de 122, ou 99,2%, receberam a classificação “falso”. No grupo tradicional, foram 339 de 419, ou 80,9%. A diferença ajuda a entender a natureza dos materiais selecionados: uma cena fabricada e apresentada como acontecimento real tende a receber uma classificação diferente daquela atribuída a um fato verdadeiro divulgado com contexto incompleto ou distorcido.

Esses percentuais, entretanto, não significam que 99,2% de tudo o que se produz com inteligência artificial seja falso. Tampouco medem a quantidade de desinformação que circula no país. As organizações escolhem o que verificar, segundo sua atuação e seus critérios editoriais. Uma coleção de checagens registra aquilo que entrou no campo de visão de seus responsáveis; não representa automaticamente o universo das mensagens recebidas pelos eleitores.

Outra diferença envolve os assuntos registrados. Termos ligados às urnas e ao processo de votação apareceram em apenas 0,8% das checagens de IA, contra 28,4% das tradicionais. Isso não autoriza concluir que a IA deixou de ameaçar a confiança no sistema eleitoral. O grupo tradicional reúne principalmente publicações ligadas às eleições de 2022, quando esse assunto teve destaque. Parte do contraste pode decorrer da comparação entre períodos e critérios de coleta distintos.

A pesquisa também encontrou diferenças nos formatos dos conteúdos, mas a interpretação mudou conforme as palavras e os trechos utilizados para classificá-los. Examinar apenas títulos produziu resultados diferentes de examinar o texto completo. A hipótese de que as checagens de IA seriam necessariamente mais audiovisuais não resistiu a todas as verificações. A aparente diferença na proximidade das eleições também desapareceu quando os grupos foram comparados em janelas temporais equivalentes.

No Fato ou Boato, nenhum registro foi identificado como associado à IA pelo procedimento adotado. A ausência de uma marcação específica na plataforma, contudo, impede transformar esse resultado em prova de inexistência do problema. É como procurar um assunto numa biblioteca cujo catálogo não possui aquela categoria: não encontrar a etiqueta é diferente de demonstrar que o conteúdo não existe. A própria organização dos acervos condiciona o que pesquisadores e cidadãos conseguem enxergar.

A principal contribuição do estudo é mostrar que combater a desinformação exige tanto verificar conteúdos quanto tornar transparentes os caminhos dessa verificação. Acervos mais claros e organizados permitem comparar resultados e acompanhar mudanças. A classificação automatizada pode ajudar, mas as regras utilizadas ainda precisam de validação humana. Para o leitor, permanece uma orientação prática: buscar a publicação original, conferir a data, consultar as fontes e resistir à pressa de encaminhar uma mensagem apenas porque ela confirma uma convicção.

O debate da Globo de 23 de outubro de 2026 oferece um exemplo dessa cautela. A imagem compartilhada, atribuída ao Ranking dos Políticos, apresenta somente o primeiro bloco: nove alegações de Lula, com três verdadeiras, cinco imprecisas e uma falsa; e cinco de Flávio Bolsonaro, todas classificadas como verdadeiras. A Folha de Patrocínio reproduziu esses números, mas informou não ter refeito a verificação das 14 alegações [1]. Já o balanço completo publicado pelo Ranking reúne 137 afirmações: para Lula, 28 verdadeiras, 26 imprecisas e nove falsas; para Flávio, 48 verdadeiras, 21 imprecisas e cinco falsas [2]. Portanto, os percentuais da imagem não resumem todo o encontro, nem são uma classificação da própria Globo. A checagem pode qualificar o debate público quando expõe as falas, as fontes e os critérios; transformada em placar sem contexto, pode induzir a conclusões que o recorte não sustenta.

Fontes do parágrafo final (consultadas em 24/10/2026):

[1] Folha de Patrocínio, 23/10/2026. https://folhadepatrocinio.com/noticias/checagem-do-debate/

[2] Ranking dos Políticos, 23/10/2026. https://ranking.org.br/en/articles/checagem-debate-lula-flavio-bolsonaro-globo-2-turno-2026



João Pedro Bezerra de Melo Teixeira de Lima

Maria do Carmo Soares de Lima

