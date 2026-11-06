A loja querida dos brasileiros em NY

A "Century 21" é, há décadas, a loja preferida dos brasileiros em Nova York sobreviveu a duas grandes tragédias................................

O brasileiro, comprista por natureza, encontra em Nova York um verdadeiro paraíso das compras. Não deixa de visitar, de maneira alguma, a "Macy's", a "Bloomingdale's" e a "Saks Fifth Avenue". Mas há uma loja que sempre teve lugar especial no roteiro: a "Century 21". Durante décadas, a famosa loja de departamentos foi parada obrigatória para os brasileiros que visitavam a cidade. Estive lá em praticamente todas as minhas inúmeras viagens a Nova York.

Distribuída originalmente por seis andares, a loja oferecia uma variedade impressionante de produtos, sempre com preços tentadores. Havia um andar dedicado aos artigos de beleza, outros à moda masculina, à moda feminina e à moda infantil. Os demais reuniam malas, artigos de viagem e decoração. Um prédio anexo era inteiramente dedicado aos calçados.

A "Century 21" conquistou um lugar especial no comércio nova-iorquino, graças a uma fórmula que fez história: oferecer produtos de grandes grifes internacionais por preços muito inferiores aos praticados nas lojas convencionais. Roupas, bolsas, sapatos, perfumes, acessórios e artigos para casa atraíam consumidores em busca de boas oportunidades, sobretudo quando encontravam peças de marcas famosas com descontos irresistíveis.

O movimento era impressionante em qualquer hora do dia. Os brasileiros tinham presença marcante nos corredores, quase sempre carregando sacolas de um departamento para outro. Era comum encontrar pernambucanos fazendo verdadeiras maratonas de compras. Havia quem reservasse uma manhã inteira — e até mais de um dia — para percorrer os vários andares. Comprar na "Century 21" fazia parte da viagem, e muita gente voltava ao hotel com as malas bem mais cheias do que na chegada.

A história da loja tem um capítulo dramático. Fundada em 1961 pela família Gindi, a "Century 21" funcionava, em Downtown Manhattan, em frente ao World Trade Center. Com os atentados de 11 de setembro de 2001 e a queda das Torres Gêmeas, o estabelecimento sofreu graves danos e precisou fechar temporariamente as portas. A tragédia atingiu profundamente aquela região de Nova York, que levaria anos para recuperar sua movimentação.

Estive no local duas semanas depois dos atentados e encontrei um cenário de verdadeira guerra: prédios destruídos, muita poeira e um ambiente de desolação. A "Century 21", porém, conseguiu se reerguer e voltou a receber seus fiéis clientes.

Outro golpe viria em 2020. A pandemia da Covid-19, o desaparecimento dos turistas e a crise no comércio tornaram insustentável a operação da rede. Em setembro daquele ano, a empresa pediu falência e anunciou o fechamento da loja. Para os brasileiros, era o fim de um dos endereços mais queridos das temporadas de compras em Nova York.

Mas a "Century 21" mostrou que ainda tinha fôlego. Em maio de 2023, voltou a funcionar no endereço original, na Cortlandt Street, 22, com o nome "Century 21 NYC". Renasceu em formato menor, ocupando quatro andares e concentrando suas atividades principalmente em roupas, calçados, bolsas e acessórios. Ficaram de fora boa parte dos artigos para casa e a antiga variedade de produtos de beleza. Ainda assim, preservou o espírito que a consagrou: proporcionar o prazer de encontrar uma peça de grife pagando muito menos do que nas lojas convencionais.

Afinal, Nova York tem atrações de sobra, mas poucas lojas conseguiram conquistar uma legião tão fiel de admiradores. Para quem gosta de moda e de boas oportunidades, a "Century 21" continua sendo um endereço que merece entrar no roteiro. E, para os brasileiros, conserva um sabor especial: o de encontrar uma grande grife por um preço que não assusta tanto o cartão de crédito.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto No Social 1



