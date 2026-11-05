Arco Metropolitano: entre a logística e meio ambiente

Reestudar Araçoiaba é uma oportunidade de prevenir um passivo ambiental e conciliar infraestrutura e preservação...................

por Frank Valdomiro da Silva e equipe
Arco Metropolitano: entre a logística e meio ambiente

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O Arco Metropolitano do Recife pretende desviar cargas da BR-101 e integrar Suape ao Polo Automotivo de Goiana. O Trecho Sul está em obras, com investimento de R$ 632 milhões e conclusão prevista para o final de 2026. O Norte permanece paralisado. A questão central não é construir ou não, mas escolher o traçado que concilie logística, segurança hídrica e proteção ambiental.

O traçado original atravessa a APA Aldeia-Beberibe, importante remanescente de Mata Atlântica que protege nascentes ligadas ao abastecimento de cerca de 700 mil pessoas. O estudo de 2012 indicava que 19,11% do Trecho Norte passaria pela APA. Estudos preliminares apontam a remoção de até 335 mil árvores, fragmentação florestal e impactos sobre espécies ameaçadas. A obra também pode estimular ocupações irregulares, especulação imobiliária e desmatamento, além de afetar comunidades e ampliar a judicialização.

O RIMA de 2012 registra a Alternativa 3, que contorna a mata pelo norte, em Araçoiaba.

Embora suprima vegetação na borda, evita fragmentar seu interior. Foi descartada por ampliar o percurso e ainda exigir supressão vegetal. Defendida no debate do CRBio-05 em 2021, deve ser reestudada, não aprovada automaticamente: envolve custos adicionais, novos estudos e coordenação entre municípios.

Documento técnico dirigido à CPRH propõe reabrir a análise locacional. Sua matriz compara dez critérios, incluindo segurança hídrica e jurídica, biodiversidade, comunidades, logística e custo total do ciclo de vida. Na escala de 1 a 5, o contorno obtém 3,60 pontos, contra 1,96 do traçado original. A economia inicial de um percurso mais curto pode ser superada por danos ambientais, paralisações e indenizações.

O licenciamento deve comparar alternativas com critérios transparentes e estudos atualizados; priorizar evitar impactos antes de compensá-los; promover audiências públicas e acompanhamento institucional; auditar Planos Diretores; e monitorar por satélite desmatamento, ocupações e extração mineral. Também deve prever zonas de amortecimento, compensação ecológica, reassentamento digno e unidades de conservação no entorno do contorno.

O Arco pode trazer benefícios, desde que implantado no lugar adequado, com condicionantes fiscalizáveis e participação social. Compensações posteriores não corrigem uma escolha locacional inadequada. Reestudar Araçoiaba é uma oportunidade de prevenir um passivo ambiental e conciliar infraestrutura e preservação. Cabe ao poder público decidir com transparência e priorizar o interesse coletivo de longo prazo.

Frank Valdomiro da Silva1, Fernanda Polyana Prazeres1, Irlan Paulo Ferreira Campelo2, Luan Martins da Silva1, Bekele Tulu Bayessa2, Rinaldo Luiz Caraciolo Ferreira3

1 Estudante de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (PPGCF) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); 2 Estudante de Doutorado do PPGCF da UFRPE; 3 Professor Titular do Departamento de Ciência Florestal da UFRPE e membro da Academia Pernambucana de Ciência (APC)

 

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