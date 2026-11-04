Os mentirosos

Na área médica vivemos uma epidemia. Não são mentiras líricas e sim das que prejudicam. Muitas são deslavadas............................

Já houve o tempo em que um bar que se prezava exibia a placa: "Aqui se reúnem poetas, pescadores, políticos, médicos e outros mentirosos".

Ariano Suassuna gostava dos líricos. Quanto mais absurda, melhor, como no caso do apicultor que promoveu o casamento da abelha com o vagalume para aumentar a produção de mel, dia e noite com energia própria. Ao final, o famoso "só sei que foi assim". Pode ser mentira, mas não deixa de ser uma boa ideia, dizia ele.

O mentiroso lírico é uma figura séria, criativa e engraçada, um artista, como os bons escritores. Certa vez, em Lençóis da Bahia em companhia do Dr. Fernando Raposo encontramos um. Disse que pegou uma carona em um monomotor de Salvador até Lençóis e durante o percurso o piloto sofreu um infarto.

-Um infarto?

-Do miocárdio, respondeu com tranquilidade. E morreu.

-Morreu?

-Na hora.

Tive que aprumar o "manche" e aprender a dirigir o teco-teco antes da gasolina acabar. "Pousei nas últimas com o motor já farrapando".

-E aí?

-Tomei posse do avião e comecei a pescar com ele.

-Pescar?

-Sim, fazia o voo sobre um açude e lançava a rede arrastando o cardume até empinar o bico do avião. Tempo bom, faturava mais do que com os diamantes, mas gastei tudo com mulher e cachaça como os garimpeiros. Foi assim.

E não parava, mentia em série, mas era do bem e sério. Pelo olhar ninguém diria que era mentira. Tinha convicção, diferente de muita gente que confessa a mentira no olhar.

Ouvi outro tipo em um programa religioso no rádio. Descrevia uma sequência incrível de milagres na hora, com recuperação imediata da visão antes desenganada pelos médicos, outro voltou a caminhar depois de seccionar a medula, cura de câncer avançado, parar de beber, reconquistar o amor perdido depois de fazer uma doação, sempre concluindo com aleluia e com a coleta. Seria engraçado, se fosse do bem, mas esse tipo de mentira é classificado como do mal e pode prejudicar.

Na política, nem se fala. A facilidade para mentir parece fazer parte da personalidade. São classificadas como descaradas. Muitas engraçadas, outras impossíveis, algumas boas ideias se fossem cumpridas. Como o assunto é sério deveria existir um mentirômetro para avaliar, permitir ou proibir, além de fiscalizar a posterior execução sob pena de ser classificado oficialmente como mentiroso e ficar inelegível. Haveria muito trabalho para a já lenta justiça eleitoral.

Na área médica vivemos uma epidemia.

Não são mentiras líricas e sim das que prejudicam. Muitas são deslavadas. Antes tinham alcance limitado nas feiras do interior, curando tudo com a ajuda do tapia que confirmava os resultados. Agora têm amplo alcance, para o mundo inteiro em um instante. Recomendam suplementos, probióticos, vitaminas, soros, infiltrações, enzimas e coenzimas, minerais, promovem milagres parecidos com os do rádio. Disseminam conceitos próprios não testados nem validados pela ciência. Hormônios e fitoterápicos de origem incerta, formulações fantasiosas, muitas vezes danosas no curto, médio e longo prazo são recomendados como salvação. Dizem com ares professorais que se o médico não pede um tal exame (desconectado da realidade clínica e científica), se não entende os conceitos abstratos que pregam como se medicina fosse uma seita, se não prescreve seus delírios baseados em desinformação, está desatualizado. Impossível que não saibam que estão atentando contra a segurança do paciente, retardando um possível tratamento efetivo, além de comprometer o orçamento das famílias. É a ciência rasa da internet, das postagens enganosas, dos influenciadores monetizados e vazios, dos algoritmos viciantes com bolhas de engajamento.

São muitas vozes transmitindo e retransmitindo e, mesmo absurdas e propagadas com o olhar que denuncia a falsidade, milhões acreditam e aderem.

É uma nova forma de convívio da sociedade onde a mentira assume mais protagonismo com certa naturalidade e, ao que parece, como diria Chicó, "sei não viu, só sei que a medicina agora é assim".

Acredite quem quiser.

Sérgio Gondim, médico



