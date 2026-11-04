APLJ: 50 anos preservando memória

Ao receber das mãos honradas e zelosas de Rosana Grinberg a presidência da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas (APLJ) para o biênio 2026-2028, após merecer a generosa confiança de meus pares em eleição inesquecível, pus-me a meditar sobre a dimensão e o peso dessa responsabilidade.

Fundada em 3 de maio de 1976, em sessão solene no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife (FDR/UFPE) por iniciativa de seu corpo docente, a APLJ teve como primeiro presidente o ilustre jurista Torquato Castro. Sucedeu-o o consagrado mestre Pinto Ferreira, que conduziu a instituição com invulgar dinamismo até o limiar de sua vida. Na sequência, coube ao professor Luiz Andrade de Oliveira liderar os trabalhos, seguido por Rosana Grinberg, primeira mulher a presidir a Casa, desempenhando a função com brilho e dedicação ao longo de dois mandatos.

Cinquenta anos se passaram para esta que é a segunda mais antiga academia de letras jurídicas do país. Na última sessão solene da gestão que se encerra, realizada no auditório da Academia Pernambucana de Letras (APL), três episódios marcaram a cerimônia de modo indelével.

O primeiro foi o ingresso do jurista Torquato Castro Júnior — atual diretor da centenária Faculdade de Direito do Recife — como acadêmico efetivo, reeditando na Cadeira 33 o mesmo compromisso assumido por seu pai meio século atrás. O segundo reside no fato de Torquato suceder diretamente a uma referência da jusfilosofia, o mestre e amigo João Maurício Adeodato, cuja partida recente assemelha-se à queda de um frondoso carvalho, abrindo enorme clareira no universo das letras jurídicas. Na mesma solenidade, a APLJ outorgou ao ex-reitor da UFPE George Browne Rêgo a Medalha do Cinquentenário João Maurício Adeodato, honraria que reverencia a obra do confrade cuja "retórica realista" alcançou projeção internacional. Por fim, o terceiro marco foi a apresentação do livro comemorativo dos 50 anos da Academia, memorável resgate histórico coordenado pela confreira Marta Freire.

O papel de uma academia de letras jurídicas é salvaguardar a memória e as tradições do direito, mas é também enfrentar as inquietações do tempo presente, abrindo trilhas de reflexão perante as transformações sociais — dever ainda mais imperativo em quadras de instabilidade institucional que alcançam até os mais altos tribunais do país.

Entre as temáticas urgentes e estranhamente postergadas nos bancos universitários e nos grêmios intelectuais está a própria ideia de justiça. Hoje, ao ouvir tal termo, o estudante de direito e o cidadão comum reportam-se de imediato à justiça como instituição: o aparato estatal, o processo, os magistrados, os edifícios do Judiciário. Esquece-se de que a Justiça é, na raiz, um conceito filosófico e ético. É ela que designa o que é reto, os atributos de uma conduta íntegra, a legitimidade moral de uma decisão ou os alicerces de uma sociedade verdadeiramente justa.

Ora, a concepção substantiva de Justiça não se esgota no órgão burocrático encarregado de julgar. O que está por trás desse reducionismo? Por que deixamos a Justiça como horizonte ético e nos atemos a ela apenas como máquina funcional?

Essa transição decorre do império da razão instrumental sobre a razão objetiva, chave analítica desenvolvida no seio da Escola de Frankfurt por nomes como Max Horkheimer e Theodor Adorno. Tornamo-nos peritos nos meios, nas técnicas, nos fluxos e nos cálculos de eficácia, mas progressivamente inaptos a refletir sobre os fins últimos de nossa convivência. Quando o justo se degrada em mero procedimento, perde-se a bússola valorativa do bem comum.

Reintroduzir a reflexão filosófica sobre a Justiça e confrontá-la criticamente com os desafios institucionais contemporâneos é um dos primeiros compromissos que levaremos à pauta da APLJ neste início de mandato. Honrar meio século de história exige cultuar as lições do passado com altivez, mantendo acesa a coragem de pensar o futuro.

Fernando Araújo, advogado e procurador federal(aposentado), professor de Direito, é mestre e doutor. Presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas - APLJ. Escreveu, entre outros livros - "Aspectos da História do Direito no Brasil".



