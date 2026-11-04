APLJ: 50 anos preservando memória

Honrar meio século de história exige cultuar as lições do passado com altivez, mantendo acesa a coragem de pensar o futuro...................

por Fernando Araújo
APLJ: 50 anos preservando memória

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Ao receber das mãos honradas e zelosas de Rosana Grinberg a presidência da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas (APLJ) para o biênio 2026-2028, após merecer a generosa confiança de meus pares em eleição inesquecível, pus-me a meditar sobre a dimensão e o peso dessa responsabilidade.

Fundada em 3 de maio de 1976, em sessão solene no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife (FDR/UFPE) por iniciativa de seu corpo docente, a APLJ teve como primeiro presidente o ilustre jurista Torquato Castro. Sucedeu-o o consagrado mestre Pinto Ferreira, que conduziu a instituição com invulgar dinamismo até o limiar de sua vida. Na sequência, coube ao professor Luiz Andrade de Oliveira liderar os trabalhos, seguido por Rosana Grinberg, primeira mulher a presidir a Casa, desempenhando a função com brilho e dedicação ao longo de dois mandatos.

Cinquenta anos se passaram para esta que é a segunda mais antiga academia de letras jurídicas do país. Na última sessão solene da gestão que se encerra, realizada no auditório da Academia Pernambucana de Letras (APL), três episódios marcaram a cerimônia de modo indelével.

O primeiro foi o ingresso do jurista Torquato Castro Júnior — atual diretor da centenária Faculdade de Direito do Recife — como acadêmico efetivo, reeditando na Cadeira 33 o mesmo compromisso assumido por seu pai meio século atrás. O segundo reside no fato de Torquato suceder diretamente a uma referência da jusfilosofia, o mestre e amigo João Maurício Adeodato, cuja partida recente assemelha-se à queda de um frondoso carvalho, abrindo enorme clareira no universo das letras jurídicas. Na mesma solenidade, a APLJ outorgou ao ex-reitor da UFPE George Browne Rêgo a Medalha do Cinquentenário João Maurício Adeodato, honraria que reverencia a obra do confrade cuja "retórica realista" alcançou projeção internacional. Por fim, o terceiro marco foi a apresentação do livro comemorativo dos 50 anos da Academia, memorável resgate histórico coordenado pela confreira Marta Freire.

O papel de uma academia de letras jurídicas é salvaguardar a memória e as tradições do direito, mas é também enfrentar as inquietações do tempo presente, abrindo trilhas de reflexão perante as transformações sociais — dever ainda mais imperativo em quadras de instabilidade institucional que alcançam até os mais altos tribunais do país.

Entre as temáticas urgentes e estranhamente postergadas nos bancos universitários e nos grêmios intelectuais está a própria ideia de justiça. Hoje, ao ouvir tal termo, o estudante de direito e o cidadão comum reportam-se de imediato à justiça como instituição: o aparato estatal, o processo, os magistrados, os edifícios do Judiciário. Esquece-se de que a Justiça é, na raiz, um conceito filosófico e ético. É ela que designa o que é reto, os atributos de uma conduta íntegra, a legitimidade moral de uma decisão ou os alicerces de uma sociedade verdadeiramente justa.

Ora, a concepção substantiva de Justiça não se esgota no órgão burocrático encarregado de julgar. O que está por trás desse reducionismo? Por que deixamos a Justiça como horizonte ético e nos atemos a ela apenas como máquina funcional?

Essa transição decorre do império da razão instrumental sobre a razão objetiva, chave analítica desenvolvida no seio da Escola de Frankfurt por nomes como Max Horkheimer e Theodor Adorno. Tornamo-nos peritos nos meios, nas técnicas, nos fluxos e nos cálculos de eficácia, mas progressivamente inaptos a refletir sobre os fins últimos de nossa convivência. Quando o justo se degrada em mero procedimento, perde-se a bússola valorativa do bem comum.

Reintroduzir a reflexão filosófica sobre a Justiça e confrontá-la criticamente com os desafios institucionais contemporâneos é um dos primeiros compromissos que levaremos à pauta da APLJ neste início de mandato. Honrar meio século de história exige cultuar as lições do passado com altivez, mantendo acesa a coragem de pensar o futuro.

Fernando Araújo, advogado e procurador federal(aposentado), professor de Direito, é mestre e doutor. Presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas - APLJ. Escreveu, entre outros livros - "Aspectos da História do Direito no Brasil".

 

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp