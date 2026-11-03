Uma vida inteira não é suficiente para descrever, narrar, dar sentido a um único DIA dessa mesma vida, com todos os seus odores, pessoas que cruzamos, falamos, evitamos; todas as cores, todos os sons, todas as lembranças, todas as esperanças, todas as palavras, alegrias, tristezas, decepções... contidos naquele único DIA!

Borges criou um personagem capaz disso (Funes, O Memorioso). Mas, se Funes se lembrava de tudo, ele não era capaz de pensar: para ele "o cão visto de lado às 12 horas não era o mesmo cão visto de frente às 17"! Joyce fez a tentativa com seu "Ulisses" em que, em um único dia (16 de Junho de 1904, em Dublin), um corretor de anúncios chamado Leopold Bloom vive encontros, pensamentos, traições, bebedeiras em pubs... e a história termina quando volta para casa à noite e sua mulher, Molly, já adormecendo constrói um estranho monólogo interior (no livro, sem pontuação!) que termina com a palavra "SIM": a última do livro!

Imaginem, pois, viver 70 anos e querer um "balanço", um "sentido" que ofereça a segurança ou a tranquilidade de que ela, minha vida, teria valido a pena ser vivida. E que, chegada a essa altura dos acontecimentos, eu disporia da lucidez necessária para "olhar para trás" e compreender porque cheguei até aqui, poder dizer SIM, como se esse PRESENTE em que estou fosse uma espécie de "resultado" do que fiz, pensei, imaginei, sonhei: um presente já "contido" em potencial naquele passado, uma vida reduzida a um sistema de causas e consequências..., sem ruídos, sem surpresas, sem imprevistos!

Vou sempre precisar de um olhar que não seja o meu para me dizer QUEM EU SOU? O QUE EU REPRESENTO?, no conjunto das vidas de que participei. Se eu tivesse que escolher aquele ÚNICO DIA de minha vida para mapear, analisar e sintetizar um momento em que fui "eu mesmo", me compreendi, compreendi o que poderia esperar de mim mesmo, qual DIA eu escolheria? Não faço a menor ideia!

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Quem leu o Freud de "Inibição, Sintoma e Medo" sabe que o trauma original, aquele do qual nunca nos livramos, é o DIA EM QUE NASCEMOS (Freud comenta a teoria de Rank em "O trauma do nascimento" de 1924), o dia em que, sem ser consultado, fui não apenas lançado num mundo desconhecido, mas também o exato dia em que eu teria que sair do "quentinho", do "protegido" ventre de minha mãe. Eu não consigo me lembrar como era lá dentro, mas ao sair "cortaram" o elo que me ligava à origem, deram-me uma tapa na bunda para que, com meu choro, eu me livrasse dos líquidos maternais. Assim, cheguei chorando ao mundo e acho que sairei dele da mesma forma, sem ter compreendido grande coisa! Aquele dia parece ter um efeito psicanalítico decisivo sobre nós: o medo, a angústia, a separação, o abandono... nos acompanham como condições permanentes e renováveis e fazem com que nossas vidas sejam regidas -conscientemente ou não- pelo encontro, pelo retorno ao "meio" do qual saímos, pela eterna tentativa de reatar o que foi cortado: "Amai-vos uns aos outros!"

Penso que todo FASCISMO explora metafórica e emocionalmente exatamente esse DIA: o dia em que deixamos de "pertencer", quando não precisávamos fazer nada para termos a sensação de estar "protegidos"! Assim, o fascismo só pode funcionar interpelando em cada um de nós a emoção do pertencimento, seja como nação, como raça superior, como patriota, como tropa de sicrano! Tais mecanismos de interpelação funcionam, sejamos honestos, tanto à esquerda quanto à direita do arco ideológico.

A esquerda imaginou, com seu atavismo iluminista, que a CONSCIÊNCIA (de classe ou individual, "crítica e emancipatória") nos conduziria à "boa sociedade" (temos até uma "pedagogia" para isso!), e é obrigada a descobrir que a manipulação dos afetos - que essa mesma esquerda imaginava poder dominar pelo "uso da razão" (o "Sapere Aude" kantiano)- voltou com uma força redobrada pelo uso de algoritmos digitais: o fascismo é um movimento de "dessublimação" em que a crença que alimentávamos no poder civilizatório da CULTURA está em cheque (daí os ataques às universidades, ao pensamento, às políticas culturais, a violência e a mentira como modo de vida...). Para funcionar, basta um "LÍDER" (Flávio Bolsonaro já se apresenta assim!) que garanta que eu vou voltar a sentir aquela sensação de estar na "barriga de mamãe" e, na impossibilidade disso, a sensação de estar protegido pelo pertencimento e pela segurança oferecida pelo... Fürher e pela "massa" da qual faço parte e nela me dissolvo.

Eis porque uma "desbolsonarização" da sociedade brasileira me parece dificílima: vencer o bolsonarismo nas urnas -e assegurar uma frágil Democracia- não é vencê-lo nas subjetividades individuais e fraturadas: os alemães, que tentaram a "desnazificação" entre 1945 e 1951, estão experimentando, nesse momento, o "retorno do recalcado".

Tempos difíceis virão pela frente. Atenção!

Flávio Brayner é Professor Emérito da UFPE



