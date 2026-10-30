Velório de Frei Damião parou o Recife

Há 29 anos, o Recife literalmente parou para acompanhar o enterro de Frei Damião de Bozzano, religioso com grande atuação em todo o Nordeste.

Frei Damião está em processo de beatificação pelo Vaticano e já recebeu os títulos de servo de Deus e venerável. Ele morreu às 19h20 do dia 31 de maio de 1997, no Hospital Português, depois de 19 dias em coma, decorrente de um derrame cerebral. Cinco dias antes, já tinha tido morte cerebral. Durante os 26 dias em que ficou internado, devotos e romeiros fizeram plantão em frente à unidade de saúde, rezando, cantando e prestando homenagens.

Frei Damião ocupou-se em disseminar "as Santas Missões" pelo interior do Nordeste. Eram um tipo de cruzada missionária, de alguns dias de duração, pelas cidades da região. Nessas ocasiões, era armado um palanque ao ar livre com vários alto-falantes onde o frade transmitia os seus sermões. O frei dizia que um dos objetivos era "livrá-los do demônio, que queria afastá-los da Igreja e fazê-los abraçar outro credo." Durante 40 anos, Frei Damião foi acompanhado pelo Frei Fernando Rossi, que veio da Itália com essa missão e que morreu em 2013, aos 95 anos. Frei Damião só parou poucos meses antes de falecer, devido ao agravamento de seu problema na coluna vertebral, resultado da má postura de toda a vida. Teve também graves problemas pulmonares, que o levaram a internações frequentes, sendo acompanhado pelo pneumologista Blancard Torres.

Seu corpo foi transferido para o velório, na Basílica da Penha. Imediatamente, atraiu uma multidão de fiéis do Recife e de muitas e muitas caravanas, que vieram de várias cidades do Nordeste. O caixão era protegido por quatro policiais militares, que tentavam proibir, sem sucesso, que os fiéis tocassem no corpo de Frei Damião. A fila para entrar na igreja tinha vários quilômetros de extensão. O presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Miguel Arraes e o prefeito do Recife Roberto Magalhães decretaram três dias de luto.

O velório durou três dias. A Basílica da Penha foi escolhida como local para o velório por uma questão simbólica: Frei Damião morou no Convento de Nossa Senhora da Penha desde o início das suas peregrinações pelo Nordeste, em 1931. Durante 35 anos usou como dormitório um quarto modesto no segundo andar do prédio. Ficou lá até 1966, quando se mudou para o Convento de São Félix Cantalice, no Pina, onde viveu até morrer.

Mais de 180 mil pessoas compareceram ao velório, segundo a Polícia Militar. Romeiros esperaram mais de cinco horas em longas filas, algumas com cinco quilômetros de extensão. No velório, pessoas conhecidas, como o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que veio de Miami, e Pedro de Lara, que era jurado do programa de Sílvio Santos no SBT.

Depois do velório, o corpo do frade seguiu em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o Estádio do Arruda. No cortejo que durou três horas, devotos acompanharam a pé e de carro, enquanto 35 mil pessoas esperavam no estádio para assistir à missa de corpo presente. A celebração, conduzida pelo arcebispo Dom Helder Câmara, contou com a presença de 217 sacerdotes do Brasil.

O enterro foi às 16h, no Convento São Félix Cantalice, no Pina, restrito a 60 pessoas, entre religiosos, autoridades e a imprensa. O corpo de frei Damião foi levado do Estádio do Arruda de helicóptero. Logo depois de encerrado o sepultamento, que foi acompanhado pelos fiéis por meio de telões, abriu-se a visitação ao túmulo.

Até hoje, seu túmulo atrai muitos fiéis ao Convento de São Félix Cantalice, mas existe um projeto para construção do Memorial Frei Damião, um complexo religioso em Caruaru. O projeto está sendo encaminhado pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, com o apoio da governadora Raquel Lyra.

João Alberto Martins Sobral, jornalista e editor da coluna João Alberto no Social 1



