O ajuste fiscal inevitável

Para garantir sua reeleição, o presidente Lula anunciou, durante o período eleitoral, medidas de apelo popular que poderão custar cerca de R$ 300 bilhões. Diante disso, seu grande desafio em 2027 será equilibrar as contas públicas, adotando medidas capazes de conter o crescimento das despesas, reduzir os déficits e estabilizar a dívida pública. Pressionado a promover um ajuste fiscal, sem frustrar as expectativas do eleitorado, a quem deve sua reeleição, o presidente terá de enfrentar cortes orçamentários e buscar conciliação com um Congresso Nacional (CN), potencialmente hostil, no qual a direita e a centro-direita reúnem expressiva representação, com cerca de 300 deputados federais e 50 senadores. Além disso, deverá contribuir para a pacificação institucional, diante da polarização entre os Poderes e da crise de credibilidade que atinge o Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse contexto, o quadro fiscal exige responsabilidade e decisões difíceis. O governo não pode continuar gastando sistematicamente mais do que arrecada, recorrendo ao endividamento e ao aumento da carga tributária para financiar despesas crescentes. Essa estratégia compromete o futuro do país e transfere à sociedade o custo de escolhas políticas que nem sempre respeitam os limites da capacidade financeira do Estado. O problema não se resume à arrecadação. O Brasil já possui uma carga tributária elevada, que onera as empresas, reduz a competitividade, desestimula investimentos e limita a geração de empregos. Aumentar impostos, sem enfrentar a expansão dos gastos públicos, significa penalizar novamente quem produz, trabalha e empreende. O cumprimento formal das metas fiscais não garante, por si só, a sustentabilidade das contas públicas. É necessário alcançar resultados efetivos e duradouros, capazes de interromper a trajetória de crescimento da dívida e reduzir o peso dos juros sobre o orçamento federal. O ajuste fiscal precisa começar pela revisão das despesas, pelo combate aos desperdícios, pela avaliação dos subsídios e benefícios tributários e pela melhoria da eficiência da administração pública. Exige, ainda, transparência, planejamento e respeito às regras fiscais, sem artifícios contábeis destinados apenas a produzir resultados aparentemente favoráveis. Isso não significa abandonar os programas sociais ou prejudicar a população mais vulnerável. Significa estabelecer prioridades, combater privilégios e assegurar que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência, responsabilidade e retorno social. O equilíbrio fiscal também é indispensável para reduzir as incertezas econômicas. Quando a dívida cresce, sem perspectivas convincentes de estabilização, os investidores exigem juros maiores para financiar o governo. O crédito fica mais caro, os investimentos privados perdem força e o crescimento econômico se torna mais difícil. O Brasil precisa de um Estado eficiente, capaz de atender às necessidades da população, sem comprometer a estabilidade econômica. Para isso, são indispensáveis o diálogo com o Congresso Nacional, a participação da sociedade e o compromisso efetivo com resultados. Por fim, o ajuste fiscal é inevitável. Não se trata de uma opção política que possa ser indefinidamente adiada, mas de uma necessidade econômica. Quanto mais tarde for realizado, maior poderá ser seu custo e mais duras serão as medidas exigidas. Sem controle das despesas, redução dos déficits e estabilização da dívida pública, o país continuará preso aos juros elevados, à insegurança econômica e ao baixo crescimento.

Cláudio Sá Leitão , conselheiro de empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.



