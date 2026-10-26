O tear das circunstâncias

Quem não tem, "pensar, livre pensar", as suas horas de solidão? São momentos de reminiscências e de reflexões.................................

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Em 1994, Antônio Marcos de Albuquerque era um jovem professor de Matemática, confiante nas pessoas e na vida. Acreditava que o mundo, apesar de seus paradoxos, ainda podia ser compreendido pela lógica e pela razão.

Quem não tem, "pensar, livre pensar", as suas horas de solidão? São momentos de reminiscências e de reflexões. Um pomar de saudade à frente de todos nós para, num varal de lembranças, estendermos as recordações que pulsam em nossos corações.

Em 2016, porém, o destino interrompeu bruscamente sua trajetória. Atropelado por um automóvel, sofreu grave traumatismo craniano. Sobreviveu, mas permaneceu inconsciente por quase dez anos.

Em julho de 2026, ao badalar do sino da matriz, aconteceu o inesperado: Antônio Marcos começou a despertar. A recuperação foi lenta, entre cuidados médicos e reabilitação. Ao recobrar gradualmente a consciência, percebeu que não retomava apenas a própria vida: precisava reaprender a viver num mundo que seguira adiante sem ele.

Desorientado, quis saber quanto tempo havia passado. Coube ao psicólogo Silveira, conhecedor das camadas subterrâneas da alma, conduzi-lo à realidade de um mundo que lhe parecia estranho - um verdadeiro Admirável Mundo Novo, à maneira de Aldous Huxley.

Silveira começou pelo futebol. Em 1994, o Brasil conquistara o tetracampeonato. Agora, em 2026, a Copa reunia 48 seleções em três países: Estados Unidos, Canadá e México. O VAR, os novos craques e os recursos tecnológicos pareciam pertencer a outro planeta. Marcos ouvia, espantado, como quem tenta alcançar, de uma só vez, dez anos perdidos.

Tomado pela ansiedade, fez a pergunta que lhe era mais cara:

— E a Matemática? A área do quadrado continua sendo o quadrado do lado? E os números? Ainda posso recitar: "1, 2, 3 / 4, 5, 6 / 7, 8, 9 / para 12 faltam 3"?

Silveira sorriu:

- Os fundamentos permanecem. Mudaram as ferramentas: o giz cedeu lugar às telas, e a inteligência artificial passou a realizar cálculos e resolver equações em segundos. Mas nenhuma máquina substitui a curiosidade, a imaginação e o prazer de pensar.

Marcos silenciou. Lembrou-se de que o futebol também era Matemática: ângulos, trajetórias, estatísticas e probabilidades. Nem mesmo a ciência, contudo, podia garantir a vitória - assim como a razão não nos poupa das surpresas da vida.

Versado em poesia, recordou seus versos prediletos, A incógnita:

"Procurei na equação / a resposta que faltava. / Era um número escondido, / como a vida que eu buscava."

Silveira acrescentou que a Matemática estava no voo dos pássaros, no compasso da música, na arquitetura das cidades e nas tecnologias que transformavam o cotidiano.

Marcos sempre acreditara nos jovens. Quando ouvia, com ironia, "que jovem, jovens fora, nada!" respondia: tudo! E costumava repetir uma convicção que fizera sua: não se ensina a raciocinar, mas, raciocinando, aprende-se.

Agora, diante de uma vida que lhe exigia recomeçar, compreendia talvez a mais difícil das lições: nem tudo se resolve com fórmulas, nem todo destino obedece à lógica.

Teria despertado no futuro ou seria o futuro que despertara dentro dele?

Agora, o mundo da leitura precisa levar à leitura do mundo.

O globo - estava num caderno dele - poderia ser medido com esquadro e compasso, mas o ser humano encontraria fiel dimensão se medido com a régua da infância. A criança é a artesã do adulto que virá a ser, numa moldagem com o barro da utopia.

Após uma recaída, o nosso Antônio Marcos encontrou a porta de saída e, como pássaro alado, tomou o rumo da eternidade. À maneira de Van Gogh, partiu para viajar entre as estrelas, depois de viver e tecer o tear de suas próprias circunstâncias.

Afinal, há incógnitas que nem a Matemática decifra: são os mistérios da vida e os desígnios do destino.

Roberto Pereira, cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras



