A escola precisa ensinar a pensar

A escola não precisa escolher um lado. Precisa ensinar a pensar, inclusive quando isso nos leva a questionar nossas certezas..........

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Quando o assunto é política na escola, surgem duas preocupações: o receio de que a sala se torne espaço de doutrinação e o entendimento de que a educação não pode se omitir diante da vida em sociedade. Entre silêncio e imposição, há uma tarefa inegociável: formar pessoas capazes de pensar por conta própria.

A parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Educação (MEC) sobre educação política nas escolas reabre o debate. A iniciativa dá continuidade à Lei nº 15.468, de julho de 2026, que incluiu a educação política e os direitos da cidadania no currículo da educação básica.

É preciso distinguir educação política de propaganda partidária. Conhecer instituições, direitos e deveres e analisar decisões coletivas fazem parte dessa formação. A escola não precisa dizer ao estudante em quem acreditar. Precisa oferecer conhecimentos para que construa suas posições com fundamento e responsabilidade.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê participação crítica no debate público, respeito às diferenças e cidadania com autonomia. Formar para a democracia não é uma concessão a determinada corrente ideológica.

Desenvolver pensamento crítico exige mais do que permitir opiniões. Exige ensinar a perguntar, investigar e avaliar evidências. Isso acontece quando o estudante justifica uma resposta, considera outra interpretação ou revê uma conclusão. A aprendizagem se aprofunda quando o professor ajuda a compreender o caminho das respostas. Dúvidas e erros fazem parte desse percurso.

Nas redes digitais, conteúdos que confirmam nossas crenças circulam com facilidade. Por isso, é indispensável avaliar fontes, reconhecer desinformação e distinguir fatos de interpretações. Uma informação repetida não se torna verdadeira; uma convicção não substitui uma evidência. Mudar de ideia diante dos fatos não é fraqueza, mas maturidade intelectual.

Há, porém, uma dimensão dessa formação que não se aprende apenas nos livros: a convivência com a diferença. Na escola, crianças e adolescentes encontram experiências, valores e opiniões diferentes dos seus. É nesse encontro, por vezes desconfortável e justamente por isso formativo, que aprendem a escutar sem concordar, argumentar sem agredir e defender ideias sem desqualificar o outro.

Isso acontece na construção de combinados, na resolução de conflitos e nas oportunidades de participação. A forma como adultos escutam e lidam com discordâncias também ensina. Como ensinar diálogo e responsabilidade coletiva se os estudantes não puderem vivê-los na escola? Não basta falar sobre democracia: é preciso criar experiências de escuta, respeito e participação.

Isso não significa considerar todas as opiniões igualmente verdadeiras. O respeito é devido às pessoas; as ideias devem permanecer abertas à crítica e às evidências. Educar para o diálogo não é eliminar conflitos, mas enfrentá-los sem hostilidade.

A escola tampouco é neutra diante dos direitos humanos, da dignidade das pessoas e dos princípios democráticos. Isso não lhe dá o direito de impor uma visão única de mundo. Ao professor cabe apresentar conhecimentos, acolher perguntas difíceis e mostrar diferentes perspectivas, sem transformar convicções pessoais em verdades incontestáveis.

Uma educação comprometida com a democracia não se mede pela capacidade de produzir estudantes que pensem igual, mas pelas oportunidades que oferece para que pensem melhor.

A escola não precisa escolher um lado. Precisa ensinar a pensar, inclusive quando isso nos leva a questionar nossas certezas. Afinal, se não aprendermos na escola a viver com as diferenças, sustentar ideias com argumentos e rever nossas convicções, onde esperamos aprender?

Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto

Gabriela Camarotti, especialista em neurociência aplicada à educação e diretora pedagógica da Escola Vila Aprendiz



