A escola precisa ensinar a pensar

A escola não precisa escolher um lado. Precisa ensinar a pensar, inclusive quando isso nos leva a questionar nossas certezas..........

por Mozart Neves Ramos e Gabriela Camarotti
A escola precisa ensinar a pensar

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Quando o assunto é política na escola, surgem duas preocupações: o receio de que a sala se torne espaço de doutrinação e o entendimento de que a educação não pode se omitir diante da vida em sociedade. Entre silêncio e imposição, há uma tarefa inegociável: formar pessoas capazes de pensar por conta própria.

A parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério da Educação (MEC) sobre educação política nas escolas reabre o debate. A iniciativa dá continuidade à Lei nº 15.468, de julho de 2026, que incluiu a educação política e os direitos da cidadania no currículo da educação básica.

É preciso distinguir educação política de propaganda partidária. Conhecer instituições, direitos e deveres e analisar decisões coletivas fazem parte dessa formação. A escola não precisa dizer ao estudante em quem acreditar. Precisa oferecer conhecimentos para que construa suas posições com fundamento e responsabilidade.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê participação crítica no debate público, respeito às diferenças e cidadania com autonomia. Formar para a democracia não é uma concessão a determinada corrente ideológica.

Desenvolver pensamento crítico exige mais do que permitir opiniões. Exige ensinar a perguntar, investigar e avaliar evidências. Isso acontece quando o estudante justifica uma resposta, considera outra interpretação ou revê uma conclusão. A aprendizagem se aprofunda quando o professor ajuda a compreender o caminho das respostas. Dúvidas e erros fazem parte desse percurso.

Nas redes digitais, conteúdos que confirmam nossas crenças circulam com facilidade. Por isso, é indispensável avaliar fontes, reconhecer desinformação e distinguir fatos de interpretações. Uma informação repetida não se torna verdadeira; uma convicção não substitui uma evidência. Mudar de ideia diante dos fatos não é fraqueza, mas maturidade intelectual.

Há, porém, uma dimensão dessa formação que não se aprende apenas nos livros: a convivência com a diferença. Na escola, crianças e adolescentes encontram experiências, valores e opiniões diferentes dos seus. É nesse encontro, por vezes desconfortável e justamente por isso formativo, que aprendem a escutar sem concordar, argumentar sem agredir e defender ideias sem desqualificar o outro.

Isso acontece na construção de combinados, na resolução de conflitos e nas oportunidades de participação. A forma como adultos escutam e lidam com discordâncias também ensina. Como ensinar diálogo e responsabilidade coletiva se os estudantes não puderem vivê-los na escola? Não basta falar sobre democracia: é preciso criar experiências de escuta, respeito e participação.

Isso não significa considerar todas as opiniões igualmente verdadeiras. O respeito é devido às pessoas; as ideias devem permanecer abertas à crítica e às evidências. Educar para o diálogo não é eliminar conflitos, mas enfrentá-los sem hostilidade.

A escola tampouco é neutra diante dos direitos humanos, da dignidade das pessoas e dos princípios democráticos. Isso não lhe dá o direito de impor uma visão única de mundo. Ao professor cabe apresentar conhecimentos, acolher perguntas difíceis e mostrar diferentes perspectivas, sem transformar convicções pessoais em verdades incontestáveis.

Uma educação comprometida com a democracia não se mede pela capacidade de produzir estudantes que pensem igual, mas pelas oportunidades que oferece para que pensem melhor.

A escola não precisa escolher um lado. Precisa ensinar a pensar, inclusive quando isso nos leva a questionar nossas certezas. Afinal, se não aprendermos na escola a viver com as diferenças, sustentar ideias com argumentos e rever nossas convicções, onde esperamos aprender?

Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP de Ribeirão Preto

Gabriela Camarotti,  especialista em neurociência aplicada à educação e diretora pedagógica da Escola Vila Aprendiz

 

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp