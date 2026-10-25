Quem não vota, Deus castiga

Hoje tem eleições, tem sim, senhor! Hoje é dia de escolher o melhor candidato, dizem os "marqueteiros' de ambos os lados, louvando sempre as qualidades do seu cliente, algumas das quais os eleitores jamais tiveram conhecimento, e talvez nem mesmo o tão louvado e tão elogiado candidato as reconheça. Ou sabia que as possuía.

"Hoje é dia de votar em branco ou escolher o menos ruim", dizem alguns eleitores mais idosos e menos esperançosos, desencantados com a política e com os rumos tomados pelo nosso pais .Um pais dividido meio a meio. Hoje é o dia em que milhões de brasileiros escolherão uns poucos candidatos ao Governo dos seus Estados, que não conseguiram se eleger no primeiro turno; e - mais ainda - escolher o Presidente da República, que será votado em todo o País e finalmente terá seu nome nacionalmente referendado.

Não será por falta de informações, boas e más, que os eleitores deixarão de votar. Não será por conta da desconstrução de biografias, da revelação de patrimônios ocultos, de negócios escusos, com o Banco Master ou outros bancos; de amizades perigosas e acusações diversas que o candidato eleito sentirá qualquer constrangimento: na data oficialmente determinada, ele tomará posse no cargo, com louvação e respeito, pompa e circunstância. Todos os discursos críticos pronunciados na campanha, todas as denúncias escancaradas com provas e testemunhas, toda folha corrida desabonadora contra o candidato eleito irão para a cesta do lixo, assim como todos os pastores e todas as igrejas louvarão o novo mandatário, e dirão, de suas Igrejas, que ali está um líder escolhido por Deus.

Depois, lembrarão da importância do dízimo e do bom comportamento. Não haverá ameaça de tentativa de Golpe de Estado, se o atual mandatário não se reeleger, como ocorreu com seu antecessor, hoje pagando com sua liberdade pelo crime inafiançável que cometeu. É um homem doente, mais merecedor de pena do que de desprezo, mesmo carregando nas costas a culpa por mais de seiscentas mil vidas levadas pela Covid, que morreram porque o governo dele lhes negou a vacina. E não se sabe se o pastor que um dia foi batizar aquele mandatário nas aguas sujas do Rio Jordão, está orando pela recuperação de sua saúde.

Ou se prefere ver o resultado do novo pleito, para com mais segurança dirigir as suas preces. Como se vê, eleição bem disputada será sempre uma incógnita. Até para a fé evangélica de alguns pastores, pois a Igreja Católica há muito tempo afastou-se disso. Da política partidária. Não há mais bispos como Dom Helder, nem cardeais como Dom Paulo Evaristo Arns.

Na verdade, a se acreditar no resultado das pesquisas realizadas com o eleitorado brasileiro - e eu acredito nas pesquisas, pois já as divulguei e jamais constatei nelas qualquer irregularidade ou direcionamento - a vitória de um ou de outro candidato ocorrerá por uma diferença mínima de votos, sinal incontestável de que o país continuará dividido, com uma direita que cresce; e uma esquerda que parece encolher. E isso não é um fenômeno brasileiro, e sim um mal que se espalha por todos os continentes.

Cá, no nosso, são políticos da "direita" e da "extrema-direita" os mandatários de países como a Argentina, onde governa o histriônico Javier Millei, mais para cômico do que para estadista; do Chile, com José Antonio Cast, considerado radical; da Venezuela, onde Delcy Rodriguez foi eleita por um único voto, concedido por Donald Trump; e sabe-se mais quantos e até quando vai essa escolha do eleitorado dito conservador.

Com isso, o discurso dos líderes "esquerdistas", que hoje são poucos, parece desatualizado, já não tem o apelo e o encanto que trazia quando combatia e se opunha aos governos militares, no Brasil, no Paraguai, a Argentina, onde alguns torturadores e radicais manchavam a farda que vestiam e incentivavam a luta por mudanças. Torturadores aqueles louvados pelo ex-presidente.

Mas, por uma questão de justiça, é preciso deixar claro que o candidato a reeleição, Luis Inácio Lula da Silva, se mostra muito mais defensor dos interesses do nosso país, do que seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro, admirador e subserviente à cozinha da Casa Branca, onde abrigou-se um dos seus irmãos.

Aquele que gosta de aparecer, quando tem chance, ao lado de Donald Trump , que por sua vez se julga dono das Américas, e não apenas o presidente dos Estados Unidos, mesmo sendo hoje muito mal-avaliado pelos Norte-americanos.

Pois, como está dito, aqui no Brasil, hoje tem eleição. Ainda esta noite os eleitores saberão a quem cabe conduzir essa "nau cambaleante" dita "Terra de Santa Cruz", que um dia, lá longe, foi descoberta por Cabral. E que lutou para ser independente.

E para escolher os seus governantes. Que seja feita a vontade do povo, e que Deus proteja essa Nação desamparada, se não por todos os séculos, que seja pelo menos até as próximas eleições. Amém.

Ivanildo Sampaio, jornalista



