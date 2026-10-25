Ensinamentos das eleições

Assim, em uma eleição não seria diferente. Para nós, ela iniciou já no ano passado. Com as pesquisas qualitativas semanais, já procurávamos compreender os sentimentos do eleitor para esse ano. Entender o seu sonho. Entender os seus desejos, sentimentos. Desse modo, a partir dos nossos aprendizados, estudos e experiências, traremos no artigo de hoje, dia 25 de outubro, que marca o último dia de uma das eleições mais disputadas que o Brasil já presenciou, alguns ensinamentos que consideramos importantes.

1.A importância de ir além dos números: Sempre defendemos que uma pesquisa quantitativa deve andar de mãos dadas à uma pesquisa qualitativa e nessas eleições isso se tornou ainda mais evidente. Prova mais concreta foi a reeleição da Governadora Raquel Lyra. Nas pesquisas de intenção de voto: empate, nas pesquisas qualitativas da Cenário Inteligência: chance alta de vitória de Raquel no primeiro turno. E por que? Porque o sentimento era de seguir em frente e os números não conseguiam captar isso.

2.Redes sociais X Voto: A importância das redes sociais nessas eleições se tornaram ainda mais claras. Hoje, é inegável que grande parte da comunicação política do candidato com o seu eleitorado se dá por meio delas. Porém, o engajamento na rede social se transmite em voto? Não temos uma conclusão clara, mas acreditamos piamente que um candidato precisa ir além. Por exemplo, João Campos tinha mais engajamento nas redes sociais, porém isso não se transformou em votos e até foi citado de forma negativa em nossas pesquisas qualitativas em falas como: "Ele não tem jeito de governador. É prefeito tiktoker.". Por outro lado, entendemos a sua força, visto o diálogo exitoso da direita com a população por candidatos com muitas visualizações, como Nikolas Ferreira; como também o crescimento exponencial do Exército Lula.

3.O que o eleitor quer? Na Ciência Política não nos falta teoria. São livros e livros que nos ajudam a compreender fenômenos e tendências. Porém, pedimos licença para dizer, lhes falta prática. Nessas eleições foi mais do que demonstrado que o eleitor é complexo. Cheio de nuances. Esquecemos que existe a psicanálise eleitoral para além de uma "onda de autoritarismo" ou de identificações ideológicas que, como bem frisamos em artigo passado ("A ilusão do que é esquerda e direita") e como bem destaca Renato Meirelles em seu livro sensacional ("O Brasil da maioria: 25 anos da classe C"), são caixas nas quais grande parte do eleitorado brasileiro não se identifica. Por isso, acreditamos que o lado do eleitor passou a ser mais ouvido e talvez compreendido. Voto econômico pode explicar? Claro!. Avaliação do governo tem seu papel nas previsões? Obviamente. Mas, existem nuances que também precisam ser consideradas.

Dessa forma, com esses três pontos principais e nos encaminhando para finalizar o artigo, queremos mostrar a você leitor que uma eleição, assim como defenderam Miriam Leitão e Rossana Pinheiro-Machado, é feita de sonhos. Todos nós temos os nossos sonhos e isso independe de classe social, profissão, idade. Vamos votar por um futuro melhor, uma vida melhor, por esperança. E cabe à nós, cientistas políticos, estudarmos para compreendermos esses sonhos, esses sentimentos que os números não conseguem captar de forma tão exitosa. Assim, fica o questionamento: qual o seu sonho para hoje, caro leitor? Boa votação a todos!

Maria Eduarda Oliveira , cientista política, diretora da Cenário Inteligência: Método Qualitativo SEP (Sentimento - Estratégia - Previsão) & Estratégia.



