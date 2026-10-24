A próxima curva da história

O mundo se aproxima de uma curva perigosa. As grandes potências se reposicionam, reconstroem capacidades militares....................

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O mar recua inesperadamente, deixando à mostra uma extensa faixa de areia. Curiosos aproximam-se. Não percebem que o fenômeno pode significar um tsunami e quando as águas retornarem com ferocidade, já não haverá tempo para salvar-se.

Enquanto parte do mundo se prepara para conflitos de alta intensidade, alguns países continuam absorvidos por disputas domésticas infantilizadas, como se as transformações da ordem mundial não fossem alcançar suas praias.

Em 2005, o general britânico Sir Rupert Smith, no livro A Utilidade da Força, sustentava que a guerra, tal como a conhecíamos, deixara de existir. Referia-se ao declínio das guerras industriais entre Estados e à predominância dos conflitos de baixa intensidade.

Duas décadas depois, outro general britânico, Sir "Roly" Walker, chefe do Exército de seu país, alerta a Europa para a possibilidade concreta de uma guerra de grande proporção nos próximos anos.

O que aconteceu nesse intervalo?

A guerra não desapareceu. Transformou-se, mantendo características que muitos imaginavam superadas.

A invasão russa da Ucrânia devolveu à Europa trincheiras, artilharia pesada e blindados. Simultaneamente, drones, satélites e inteligência artificial integram os combates.

Os conflitos internos também mudaram. Organizações criminosas desafiam governos, controlam territórios, movimentam recursos financeiros e utilizam tecnologias antes restritas às forças regulares.

Há cerca de 130 milhões de anos, África e América do Sul começaram a se separar, formando o Atlântico Sul. Talvez essa imensidão de água tenha alimentado a percepção de que os conflitos mundiais são problemas alheios.

Mas a geografia não nos concede imunidade.

Somos excêntricos em relação aos principais teatros de confrontação militar, mas inteiramente integrados às disputas estratégicas do planeta.

O Brasil possui recursos cobiçados e capazes de influenciar a distribuição internacional de poder. Destacam-se as terras raras, mas outros minerais constituem-se em ativos de enorme valor estratégico.

Quais são, então, nossas alternativas para enfrentar o tsunami?

Nas relações internacionais, três conceitos ajudam a compreender as opções dos Estados diante da competição entre potências.

O bandwagoning corresponde ao alinhamento com uma potência mais forte, buscando proteção ou vantagens. É o caso do Panamá, que aprofundou sua aproximação política e econômica com os Estados Unidos.

O balancing procura equilibrar o poder de outros Estados mediante capacidades próprias ou alianças. Foi a opção da Finlândia e da Suécia, que ingressaram na OTAN em 2023 e 2024, respectivamente, diante da ameaça russa.

O hedging diversifica relações para reduzir riscos e preservar opções geopolíticas. É a estratégia do Vietnã, que mantém estreitas relações econômicas com a China, enquanto amplia sua cooperação com os Estados Unidos.

Essas alternativas não são excludentes. O Brasil precisa definir uma orientação estratégica que lhe permita reduzir vulnerabilidades e preservar a liberdade de decidir segundo seus interesses.

Todavia, parcela expressiva de nossas energias continua consumida por disputas circunstanciais, rivalidades pessoais e picuinhas pseudoideológicas.

Em nossos debates, pensamos sobre a autonomia tecnológica, a segurança energética, a proteção das infraestruturas críticas e a indústria de defesa?

Formamos profissionais capazes de dominar as tecnologias que definirão o poder nos próximos anos?

Nossos empresários compreendem que seus investimentos também dependem da segurança nacional?

Nossas lideranças políticas estão atentas às transformações além de nossas fronteiras?

Há uma máxima atribuída a Ayrton Senna: "As corridas são vencidas nas curvas. Nas retas, todo mundo acelera."

O mundo se aproxima de uma curva perigosa. As grandes potências se reposicionam, reconstroem capacidades militares, disputam tecnologias e procuram assegurar recursos indispensáveis ao poder.

O Brasil apenas acelera nas retas.

O mar está recuando. Seria prudente compreender o significado desse movimento antes que as águas retornem.

Otávio Santana do Rego Barros, general de Divisão da Reserv



