Uma urna, duas escolhas: o paradoxo ideológico do voto brasileiro

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É possível votar em um candidato de esquerda para presidente e, poucos segundos depois, escolher um candidato de direita para governador

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A polarização política brasileira criou a impressão de que o eleitor precisa escolher um lado e permanecer nele. De um lado, a esquerda; do outro, a direita. De um lado, o lulismo; do outro, o bolsonarismo. Nas eleições presidenciais, essa divisão ganhou força e passou a organizar boa parte do debate político nacional.

Mas basta olhar para outra disputa realizada na mesma urna para perceber que o eleitor brasileiro pode ser mais complexo do que essa divisão sugere. É possível votar em um candidato de esquerda para presidente e, poucos segundos depois, escolher um candidato de direita para governador. O inverso também pode acontecer. Na mesma urna, o eleitor que parece fortemente identificado com um campo político no plano nacional pode atravessar a fronteira ideológica quando decide quem deseja governar seu estado.

É o que podemos chamar de paradoxo do voto cruzado. O paradoxo, nesse caso, não significa que o eleitor esteja necessariamente se contradizendo. Significa que a lógica que orienta seu voto para presidente pode não ser a mesma utilizada na escolha do governador. E isso diz muito sobre a política brasileira.

A ideia de um paradoxo associado às escolhas eleitorais não é nova. Nepomuceno e Costa (2019) já utilizaram essa perspectiva para mostrar como determinadas decisões do eleitor (naquele caso, votar em branco, anular o voto ou se abster) podem produzir resultados aparentemente contrários às suas próprias preferências. Aqui, o paradoxo aparece de outra forma: não pela ausência de um voto válido, mas pela combinação, na mesma urna, de escolhas situadas em campos ideológicos distintos.

Quando escolhe o presidente da República, o eleitor está diante de uma disputa nacional. Economia, emprego, programas sociais, avaliação do governo federal, identificação partidária e, principalmente nos últimos anos, a polarização entre grandes lideranças políticas podem ter peso importante nessa decisão.

Na eleição para governador, outros elementos entram em cena. Segurança pública, estradas, hospitais, escolas estaduais, obras realizadas na região, avaliação do governo local e até a trajetória pessoal dos candidatos podem pesar mais do que a divisão política estabelecida nacionalmente.

Há ainda um componente tipicamente brasileiro: a força das lideranças regionais. Um candidato a governador pode construir uma imagem própria em seu estado, formar alianças locais e conquistar eleitores que, na disputa presidencial, jamais votariam no mesmo campo político ao qual ele está associado.

Imagine, por exemplo, um eleitor que escolha o PT para a Presidência da República, mas vote em um candidato de direita para governador. Se olharmos apenas para o primeiro voto, poderíamos classificá-lo como um eleitor de esquerda. Se observarmos apenas o segundo, poderíamos chegar à conclusão oposta. Talvez os dois votos representem esse eleitor.

Essa possibilidade coloca em questão uma das simplificações mais frequentes do debate político atual: a ideia de que todo o comportamento eleitoral brasileiro pode ser explicado pela divisão entre esquerda e direita ou, mais especificamente, entre lulismo e bolsonarismo. A polarização existe e é particularmente visível na disputa presidencial. Mas isso não significa que ela atravesse automaticamente todas as escolhas feitas pelo eleitor.

A urna brasileira é especialmente interessante porque obriga o cidadão a tomar várias decisões em poucos minutos. Presidente, governador, senador e representantes legislativos aparecem na mesma eleição, mas não necessariamente são escolhidos pelos mesmos critérios. O eleitor pode combinar partidos, candidatos e posições ideológicas diferentes. Isso não significa ausência de racionalidade. Ao contrário: pode revelar que o eleitor diferencia aquilo que espera de cada nível de governo.

Alguém pode aprovar uma determinada política econômica ou social no plano federal e, ao mesmo tempo, preferir a política de segurança pública defendida por outro campo político em seu estado. Pode identificar-se com uma liderança presidencial e rejeitar o candidato a governador apoiado por ela. Pode ainda escolher um governador pela experiência administrativa, pela proximidade regional ou pela avaliação de uma gestão anterior.

Nesse sentido, talvez a pergunta mais interessante não seja simplesmente em quem o brasileiro vota, mas como o eleitor combina seus diferentes votos dentro de uma mesma eleição. É justamente aí que o voto cruzado ganha importância. Se a polarização presidencial se reproduzisse integralmente nos estados, seria esperado que eleitores de candidatos de esquerda para presidente escolhessem predominantemente candidatos de esquerda para governador, enquanto eleitores de direita fizessem o mesmo com candidatos de seu campo político. Quando isso não acontece, surge uma espécie de quebra na polarização: ela permanece forte no plano nacional, mas encontra limites quando chega às disputas estaduais.

Esse fenômeno pode ajudar a compreender por que o mapa político brasileiro nem sempre apresenta uma única cor. Um estado pode demonstrar forte preferência por determinado campo político na eleição presidencial e, ao mesmo tempo, escolher para o governo estadual alguém situado no campo adversário.

Mais do que uma curiosidade eleitoral, essa combinação levanta uma questão importante sobre a própria natureza da polarização brasileira. Somos igualmente polarizados quando escolhemos presidente e governador? Talvez não.

O voto cruzado sugere que, por trás da imagem de um Brasil rigidamente dividido em dois campos, existe um eleitor capaz de separar as disputas, estabelecer prioridades diferentes e atravessar fronteiras partidárias e ideológicas dentro da própria urna. Compreender essas combinações pode ser tão importante quanto saber quem venceu uma eleição. Afinal, entre o voto para presidente e o voto para governador pode existir uma parte da política brasileira que a divisão entre esquerda e direita, sozinha, não consegue explicar.

A urna é uma só. Mas as escolhas, e as razões por trás delas, podem ser muitas.

Maria do Carmo Soares de Lima - Departamento de Ciência Política da UFPE

Thyago Celso Cavalcante Nepomuceno - Departamento de Estatística da UFPE