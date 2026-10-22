Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Pinóquio: um pedaço de Pernambuco em Lisboa



Existem restaurantes que vão muito além da boa gastronomia. Tornam-se pontos de encontro, endereços de amizade e lugares que passam a fazer parte da história de quem os frequenta. Lisboa tem incontáveis casas onde se come muito bem, não apenas a maravilhosa culinária portuguesa, mas também pratos de todas as partes do mundo.



Nas minhas primeiras viagens à capital portuguesa, gostava muito do João do Grão, restaurante no centro da cidade que, apesar de bastante frequentado por turistas, oferecia ótimas sugestões. Guardo a lembrança de seu inesquecível bacalhau com natas. A casa, infelizmente, já fechou.



Numa viagem com Jarbas Vasconcelos, conheci o Pinóquio, restaurante situado na Praça dos Restauradores, junto à Avenida da Liberdade. Inaugurado em 1982, no espaço de uma antiga loja de brinquedos que funcionava desde 1950, conquistou um lugar especial na memória de muitos brasileiros, particularmente dos pernambucanos que fizeram de Lisboa uma extensão de suas viagens, de seus negócios e de suas relações pessoais. Depois de tornar o restaurante conhecido dos pernambucanos, Jarbas tornou-se um cliente fiel. Vai lá todas as vezes nas suas constantes viagens à capital portuguesa.



O Pinóquio é daqueles restaurantes que convidam a voltar. Tem ambiente movimentado, tradição na cozinha portuguesa e o charme dos endereços que atravessam gerações sem perder a capacidade de reunir pessoas em torno da mesa. Ali, o almoço ou o jantar é apenas o começo de uma boa conversa, que se prolonga entre histórias, lembranças e planos para o futuro.



Entre os pernambucanos que cultivam uma ligação especial com o Pinóquio está Jarbas Vasconcelos, um dos nomes mais marcantes da política estadual. Ex-prefeito do Recife, ex-governador de Pernambuco e ex-senador da República, ele também construiu relações nos círculos políticos e sociais portugueses, frequentando Lisboa até hoje.



No restaurante, já é figura conhecida dos garçons, que o chamam de governador. Uma demonstração de que certas relações ultrapassam a formalidade e se transformam em amizade, construída ao longo dos anos, à mesa e em conversas que não têm hora para terminar.



O Pinóquio reúne justamente esse espírito. Em uma cidade que recebe visitantes do mundo inteiro, há endereços que conquistam pela localização e outros que permanecem na lembrança pela experiência. O restaurante pertence à segunda categoria: combina o prazer da boa comida com a atmosfera de Lisboa e a oportunidade de reencontrar amigos em uma cidade que mantém afinidades históricas e culturais tão fortes com o Brasil.



Para os pernambucanos que passam pela capital portuguesa, a visita ganha um significado especial quando se liga a lembranças pessoais e a personagens que ajudaram a construir a história política e social do Estado. Jarbas Vasconcelos é um desses nomes que evocam encontros, conversas e amizades cultivadas ao longo de décadas.



Na mesa, as atrações são muitas. Entre os pratos de maior sucesso estão o pica-pau de bife do lombo, as amêijoas à Bulhão Pato, a garoupa assada no forno, o arroz de marisco, o bacalhau no forno à saloia e o arroz de tamboril com gambas, preparado na versão malandrinha, com bastante caldo. O cardápio inclui ainda o caril de marisco, com lagosta e camarões. São sugestões que fazem justiça à tradição gastronômica portuguesa e tornam difícil a escolha.



O Pinóquio também teve uma passagem por outro endereço de Lisboa. Entre 2018 e janeiro de 2022, precisou deixar temporariamente a Praça dos Restauradores em razão das obras no edifício que passou a abrigar o Blue Liberdade Hotel. Nesse período, funcionou na Rua de Santa Justa, no centro histórico. Em 20 de janeiro de 2022, voltou à casa original, com instalações renovadas e ampliadas.



No fim, é isso que distingue um restaurante conhecido de um restaurante querido. O primeiro pode ser recomendado por um guia. O segundo permanece na memória de quem esteve lá. E o Pinóquio ocupa esse lugar afetivo entre os pernambucanos que encontram em Lisboa muito mais do que um destino de viagem: encontram amigos, recordações e boas histórias para contar.

João Alberto Martins Sobral é jornalista e assina a coluna Social 1, no JC