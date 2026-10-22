O poder que não emana do povo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

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Tenho o hábito de puxar conversa sobre eleição em qualquer lugar, na fila da padaria, no uber, na universidade, na mesa do almoço. Nas últimas semanas, ouvi de tudo sobre os candidatos à Presidência: raiva, entusiasmo, desconfiança, cansaço. Mas não me lembro de uma única pessoa comentando o que, hoje, decide boa parte do que ela vê e acredita. É sobre esse silêncio que escrevo. Tento ver a eleição além do embate entre os candidatos. Numa disputa acirrada e imprevisível, é natural que os olhos fiquem grudados nos protagonistas. Mas a democracia exige desviar o olhar do palco e enxergar o que o sustenta. E o que sustenta esta eleição é um conjunto de códigos que decide, em silêncio, o que milhões de brasileiros vão ler e acreditar. Chama-se algoritmo. Algoritmo é uma fórmula escrita em linguagem de máquina que dita as regras que definem aquilo que aparece no seu feed, em que ordem e para quantas pessoas. Não tem rosto, não tem partido, não pede voto, mas tem poder de sobra. Se decide que o vídeo de um candidato alcança um milhão de pessoas e o de outro mal chega a mil, está, na prática, participando da eleição. E esse poder não foi eleito por ninguém. Esta eleição trouxe o exemplo mais concreto disso. Provocada por campanhas que se diziam prejudicadas, a Justiça Eleitoral proibiu uma das maiores plataformas do mundo de interferir na distribuição do que os candidatos publicam e exigiu que explicasse, em horas, como decide o que cada eleitor vê. A empresa respondeu que trata todos igualmente; o Tribunal agora verifica se a promessa é verdadeira. Fato inédito: um poder que não emana do povo, e sim das plataformas privadas, prestando contas à democracia. No mesmo período, pesquisadores da UFRJ identificaram mais de 1.600 anúncios eleitorais pagos em dólar. A lei proíbe campanha de receber dinheiro de fora. Se alguém no exterior paga para influenciar seu voto, quem é violado não é só um candidato, é o país. Esse conjunto de fatos dão vazão a um movimento que tem nome no meio jurídico: Constitucionalismo Digital. O nome assusta, a ideia não. A Constituição nasceu para limitar o poder do Estado; com o tempo, percebemos que há outros poderes a limitar, e nenhum cresceu tanto quanto o das grandes plataformas. Elas não têm mandato, mas definem o que se lê e o que se acredita. Constitucionalismo Digital é fazer valer, no mundo digital, os direitos que a Constituição garante no mundo físico: liberdade, igualdade, transparência e soberania. E aqui está o ponto que me interessa: o Direito Eleitoral inaugura essa discussão no Brasil, na prática. Porque a eleição tem data e não espera. Enquanto o Congresso discute há anos como regular as plataformas, a Justiça Eleitoral decide em horas: isonomia algorítmica imposta, dados preservados, empresas obrigadas a explicar seus critérios. O Direito Eleitoral virou, sem alarde, o laboratório do futuro do Direito. Não digo isso como elogio cego ao Judiciário. Há risco real nessa vanguarda: o de a Justiça decidir, caso a caso, o que deveria estar na lei. Julgar é necessário; legislar, ao que parece, não. O desafio é transformar decisões de emergência em regime permanente, sem que a liberdade de expressão vire refém do medo. Volto ao meu hábito. Ele me certificou de uma coisa simples: a eleição não acontece mais só nas ruas e nas urnas. Acontece, em boa parte, dentro do aparelho celular. Se o algoritmo quer participar do jogo democrático, que seja sob as regras da democracia, as mesmas que valem para nós, eleitores comuns que vamos às urnas confiando que a escolha feita é realmente nossa.

Felipe Ferreira Lima , advogado, cientista político e professor de Direito Constitucional e Eleitoral



