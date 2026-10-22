O mês da Constituição Cidadã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Para quem é de formação jurídica, os ares de outubro evocam debates ricos em torno dos méritos e promessas a cumprir da Constituição de 1988, promulgada pelo saudoso "Senhor Constituinte", o Deputado Ulysses Guimarães, marcando o repúdio da sociedade ao seu mais doloroso período ditatorial.

Ninguém na atualidade ignora o quanto estamos distantes das palavras escritas no Preâmbulo da Constituição. Adotamos uma outra rota. Por ora, fracassamos. Parecemos trancados em um ringue, em choque intimamente, disputando quem vence no grito. Abolimos o modelo democrático inaugurado na antiguidade grega.

Ao completar 38 anos de vida já tendo resistido a tanta coisa a Constituição Cidadã, vale atentar à indispensabilidade de preservação de bases mínimas coexistenciais, o que remete às cláusulas pétreas. Elas ali não estão para decorar a paisagem do texto constitucional. Não são bibelôs. Não são dizeres largados ao vento. São compromissos programáticos.

Precisamente com esse enfoque, adotando por inspiração os ensinamentos de Canotilho, José Afonso, Carl Schmitt e outros, proponho ao leitor, principalmente ao leigo, mas predisposto a conversar, a presente reflexão.

Começo narrando um fato real. O matemático austríaco Gödel, autor dos teoremas da incompletude, ao tempo da 2ª Guerra, se refugiou nos EUA. Lá conviveu com Einstein. Graças a este último, obteve a cidadania norte-americana. Na entrevista com o juiz que definiria mais à frente a concessão, entregara-se aquele magistrado a uma louvação patriótica onde alegou, entre outras coisas, que a Áustria vivera sob terrível ditadura, o que jamais ocorreria nos EUA. Gödel discordou. Mas o juiz, que simpatizara com Gödel e não queria lhe prejudicar a pretensão, o interrompeu dizendo que "não era preciso descer a detalhes". O ponto-chave do episódio reside na curiosidade de Gödel pela ausência de um empecilho jurídico na Constituição dos EUA de 1787 para sua modificação a ponto de ser possível suprimir o regime de liberdades.

Foi em seguida à 2ª Guerra que limitações materiais ao poder de reforma adquiriram pujança. As Constituições começaram a abraçar o compromisso de esperança de que um texto jurídico pudesse assegurar a todos vida digna, pacífica e livre. Agigantou-se a ideia de que um povo soberano assim o é ao se manifestar através da Constituição e que os poderes do Estado a ela se submetem, sendo garantida sua eficácia pelos instrumentos de controle de constitucionalidade. O intuito de preservar a essência dessas Constituições foi ultimado com a noção de que certos princípios seus não eram suscetíveis de mutação pelo poder reformador.

O poder de reforma surge em consequência da vontade do poder constituinte originário com o objetivo de preservar o núcleo básico das opções fundamentais que orientaram a formulação da Constituição. O constituinte originário concorda

que normas veiculadas por ele sejam alteradas, mas ao mesmo tempo blinda aquele conjunto de princípios que confere a identidade essencial do seu esforço. Em outros dizeres, o poder constituinte de reforma visa rejuvenescer a Constituição de origem, mas não a desfigurar. Nesse sentido, as cláusulas pétreas são normas que em síntese não podem ser deturpadas.

Carl Schmitt, já no período entre guerras, alertou: "Que a Constituição possa ser reformada não quer dizer que as decisões políticas fundamentais que integram a substância da Constituição possam ser suprimidas ou substituídas por outras quaisquer mediante deliberação do Parlamento".

Concluindo, o que faço agarrado às asas da esperança em tempos menos conflituosos, indago: será tão difícil conviver sem nos atacarmos mutuamente, praticando a Política com P maiúsculo, defendendo teses e não pessoas, parando para apertar as mãos e não os pescoços? No plano da fé, nada é impossível. Assim como, ao que tudo indica, o veredito de que a voz das urnas, no próximo domingo, talvez não seja, por si sozinha, a resposta a essa pergunta.

Gustavo Henrique de Brito Alves Freire, advogado



