Sem equlibrar as contas, o Brasil não cresce

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Sem disciplina fiscal, o crescimento será limitado, os juros continuarão pressionando a economia e o País perderá oportunidades................

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O presidente eleito precisa compreender que não existe crescimento econômico sustentável sem responsabilidade fiscal. Atualmente, o Brasil gasta mais do que arrecada, acumula déficits e amplia sua dívida pública, comprometendo o futuro, aumentando as incertezas e limitando sua capacidade de investir no desenvolvimento. O desequilíbrio das contas públicas está entre os principais obstáculos à expansão da economia brasileira. O aumento da dívida eleva as despesas com juros, pressiona o orçamento e reduz os recursos disponíveis para investimentos em infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

Quando o governo não demonstra capacidade de controlar suas despesas, os investidores exigem maior remuneração para financiar suas necessidades. O crédito fica mais caro, os investimentos produtivos são adiados e as famílias enfrentam maiores dificuldades para consumir. Forma-se, assim, um círculo vicioso: o desequilíbrio fiscal alimenta a desconfiança, os juros elevados encarecem a dívida e seu serviço amplia ainda mais a pressão sobre as contas públicas. Romper esse ciclo exige decisões firmes, planejamento de longo prazo e compromisso com resultados.

Não basta aumentar a arrecadação por meio da criação ou elevação de tributos. É indispensável revisar despesas, combater desperdícios, avaliar a eficiência dos programas governamentais e conter o crescimento descontrolado dos gastos públicos. Isso não significa abandonar políticas sociais e nem reduzir investimentos essenciais, mas estabelecer prioridades, eliminar privilégios injustificáveis e assegurar que cada real arrecadado produza benefícios efetivos para a sociedade. Também é fundamental aprimorar a qualidade dos gastos públicos, fortalecer a transparência e cobrar resultados dos gestores. O ajuste fiscal precisa ser consistente, gradual e socialmente equilibrado. Cortes indiscriminados podem prejudicar a atividade econômica, assim como aumentos excessivos de impostos podem desestimular o empreendedorismo e a geração de empregos.

O caminho é combinar controle das despesas, reformas estruturais, segurança jurídica e estímulos à produtividade. A iniciativa privada necessita de previsibilidade para investir, inovar, ampliar a produção e contratar trabalhadores. Um ambiente de estabilidade econômica, inflação controlada e juros menores favorece a competitividade das empresas e amplia as oportunidades de emprego e renda. Equilibrar as contas públicas é condição indispensável para o desenvolvimento econômico e social. O Governo, o Congresso Nacional e a Sociedade precisam assumir suas responsabilidades na construção de um Brasil mais eficiente, capaz de atender às necessidades da população.

Sem disciplina fiscal, o crescimento será limitado, os juros continuarão pressionando a economia e o País perderá oportunidades. Portanto, o equilíbrio das contas públicas é essencial para recuperar a confiança dos investidores, criar condições para a redução dos juros e estabelecer as bases para o crescimento sustentável. Afinal, não há desenvolvimento sustentável sem responsabilidade fiscal. Sem equilibrar as contas, o Brasil não cresce e nem oferece à sua população o futuro que ela merece.

Cláudio Sá Leitão, conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.



