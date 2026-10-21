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O navio da economia está afundando entre a batalha dos juros e a crise fiscal

Enquanto o setor produtivo agoniza, o Estado tenta recuperar receitas de empresas que, muitas vezes, já não conseguem continuar funcionando.

Por Paulo Roberto Caninizzaro Publicado em 21/10/2026 às 0:00 | Atualizado em 21/10/2026 às 11:49

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As finanças do país parecem ter perdido o rumo. A política econômica virou conflito permanente: de um lado, o Banco Central tenta retirar a água que invade o navio da economia; do outro, a deterioração fiscal enche a embarcação em ritmo ainda maior. Enquanto a autoridade monetária procura controlar a inflação por meio dos juros, o desequilíbrio das contas públicas amplia a desconfiança e pressiona os preços.

O Banco Central age continuamente, sem solucionar a origem do problema. Os juros sobem para conter o consumo e a demanda, mas a estratégia tem custo elevado. As famílias estão profundamente endividadas: 90 milhões de brasileiros têm restrições cadastrais e já não conseguem comprar nem um parafuso.

As empresas enfrentam dificuldades para renovar dívidas, investir e manter suas atividades. Gastos elevados, incertezas sobre as metas fiscais e a falta de um plano confiável para estabilizar a dívida reduzem a confiança dos investidores. O mercado exige juros maiores para financiar o governo, e a pressão se espalha pela economia.

Se a taxa real de juros — descontada a inflação — alcançar patamares próximos de 15%, com a inflação em torno de 5% ao ano, o impacto será pesado. Acordem: famílias e empresas terão cada vez mais dificuldade para honrar compromissos. O crédito é caro, o investimento diminui e o crescimento perde força. Juros elevados reduzem o poder de compra e desestimulam empregos.

A solução não está somente em aumentar ou reduzir a taxa básica de juros. É necessário enfrentar as causas fiscais da instabilidade, estabelecer regras claras, controlar despesas improdutivas e recuperar a credibilidade das contas públicas. Sem isso, o Banco Central continuará retirando água do navio enquanto o governo abre novos furos no casco. O combate à inflação exige responsabilidade monetária e disciplina fiscal. Sem equilíbrio, o país corre o risco de permanecer preso a juros elevados, baixo crescimento, endividamento e insolvência. O navio ainda pode ser consertado, mas isso exigirá coordenação, transparência, decisões difíceis e o fim da polaridade política. Caso contrário, a água continuará subindo — e a conta será paga por toda a sociedade.

O mais triste é ver as empresas brasileiras nessa orfandade. Muitas enfrentam dificuldades para renovar empréstimos, financiar investimentos e manter o capital de giro. Com crédito caro, consumo enfraquecido e insegurança econômica, acumulam prejuízos, reduzem operações e, em casos extremos, entram em recuperação judicial ou encerram atividades. O varejo está abrindo o bico. Várias companhias listadas na bolsa também perdem valor de mercado.

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Esse processo enfraquece o setor produtivo, reduz empregos e compromete o crescimento do país. Enquanto isso, o que fazem os entes tributantes — prefeituras, secretarias estaduais da Fazenda e União, por meio da Receita Federal? Intensificam a cobrança de dívidas fiscais e protestam em cartório empresas que não conseguem pagar tributos. No fim, é tudo e todos contra as empresas. Não há medida concreta para salvá-las. Ao contrário, o Estado ajuda a destruir nossas empresas.

A arrecadação é necessária ao funcionamento do Estado, mas, em um ambiente de juros elevados e baixo crescimento, essa prática agrava a crise das companhias. Endividadas, elas perdem crédito, enfrentam restrições cadastrais e veem sua capacidade de operação diminuir. A situação é grave, muito grave. Em vez de permitir a recuperação da atividade produtiva, a cobrança inflexível acelera falências e reduz, no futuro, a própria arrecadação.

Enquanto o setor produtivo agoniza, o Estado tenta recuperar receitas de empresas que, muitas vezes, já não conseguem continuar funcionando. Os candidatos se mostram incapazes de mudar essa realidade. Falta um pacto nacional estável, permanente e estruturado para salvar nossas empresas.

Paulo Roberto Cannizzaro, escritor

 

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