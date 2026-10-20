Ali na esquina!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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O medo que temos, neste momento, é do homem comum, bom pai de família, "cristão" devoto, funcionário zeloso, amigo fiel e.............

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Os "antimodernos" franceses, ora reacionários, ora conservadores (e até antissemitas!), de De Maistre a Renan, levantaram-se contra os princípios dos direitos universais, contra a república e a democracia e, sobretudo, contra uma certa noção de "progresso" que chegará, no século XX, até a um marxista "melancólico" como Walter Benjamin. Contra o "progresso"? Sim, na medida em que a concepção moderna de "história" supunha uma razão (ou uma "necessidade") trabalhando silenciosamente para levar o homem e a sociedade a patamares cada vez mais elevados de liberdade, de consciência e de moralidade. Benjamin achava que o "progresso" deixava atrás de si um rastro de ruína e cada etapa era a vitória da opressão sobre o "silêncio dos vencidos"!

Uma das críticas dos antimodernos visava a violência na política e na história, e posso ver neste momento a retomada perigosíssima dessa junção. E não estou falando apenas do caso do assassinato de Marielle Franco ou de Marcelo Arruda. Quando se diz que a democracia não é "MAIS UM" regime político, mas "O" regime que permite a existência da política, isto significa que é na política - aquele espaço onde podemos expressar a opinião individual e confrontá-la com outros pontos de vista, melhorando nossa capacidade de decidir sobre o mundo comum-, é na política, retomo, onde podemos fazer um julgamento mais abalizado, baseado hipoteticamente numa capacidade de reflexão e autoconhecimento (que a educação e o confronto com os outros permitem.

"Educar é um ato político"!) e onde se produz a "Autoridade".

Ora, a violência é a própria eliminação da política e a negação da autoridade (ou seja, do saber e da moderação e não somente da estratégia e do interesse): a violência na política é a eliminação do outro para que nem a reflexão, nem o ponto de vista individual, nem o julgamento, nem a decisão comum sirvam mais como critérios pra gerir os "negócios humanos".

Já se disse que num estado autoritário não é o ditador que se deve temer: é o guarda da esquina! Isso quer dizer, lembrando La Boétie em seu "Discurso da servidão voluntária", que o UNO (tirano) projeta de forma piramidal sua imagem para baixo, e cada membro da pirâmide reproduz a imagem dele até a base: são todos pequenos tiranos "para baixo" e servos "para cima" (Adorno)! O medo que temos, neste momento, é do homem comum, bom pai de família, "cristão" devoto, funcionário zeloso, amigo fiel e... membro de um clube de tiro, que nunca leu um único livro, admirador de Brilhante Ustra, racista, sexista e homofóbico: nossa sociedade os produziu em grande número. Eles estão ali, na esquina!

Pensem nisso nesse próximo Domingo quando decidiremos entre a Democracia e a desinstitucionalização do Estado de Direito e Soberano.

Flávio Brayner, professor Emérito da UFPE



